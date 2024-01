Das Pokaldrama zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf (5:6 n.E.) hat seine Nachwehen. Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune ärgert sich über den entscheidenden Elfmeter.

Es war ein Geburtstag, wie er im Buche steht. 22 Jahre alt ist Christos Tzolis am Dienstag geworden. An seinem Geburtstag schritt er im DFB-Pokal-Viertelfinale für Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli zum Punkt - und chippte den entscheidenden Elfmeter per Panenka in die Tormitte. Der Jubel war groß, Fortuna Düsseldorf hat das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht. So weit, so gut.

Was Trainer Daniel Thioune aber gar nicht passte, war die Art und Weise des Tzolis-Elfmeters. "Völlig unangemessen, ich bin kein Freund davon und finde auch nicht, dass das respektvoll dem Gegner gegenüber ist", sagte er am ZDF-Mikrofon.

Er freue sich "unfassbar" über den Sieg, sagte Thioune. „Aber über die Art und Weise“ des letzten Elfmeters nicht. Hätte Tzolis nicht getroffen, hätte dieser wahrscheinlich "relativ lange Ohren" von ihm bekommen, fügte der Trainer an. "Jetzt muss ich es nehmen. Verbietet sich dann vielleicht, mit ihm zu schimpfen." Durch den Sieg erreichte die Fortuna zum ersten Mal seit 28 Jahren das Pokal-Halbfinale.

Daran hat auch Joshua Quarshie seinen Anteil. Nur kurz nachdem seine Leihe von der TSG 1899 Hoffenheim an den Rhein bekanntgegeben wurde, wurde er zur Verlängerung gleich eingewechselt. Da hätte er fast das zwischenzeitliche 1:2 aus Düsseldorfer Sicht verschuldet.

Eine Flanke von Maurides hätte der Youngster eigentlich unbedrängt klären können, spielte den Ball aber in die Füße von Hartel. St. Paulis Spielmacher kam aus sechs Metern zum Abschluss, setzte die Kugel jedoch - zum großen Glück für Quarshie - über das Tor. Eine solche Chance lässt sich der Mann, der in dieser Spielzeit in 25 Scorerpunkte in 22 Spielen beisteuerte nur selten nehmen.

Ex-RWE-Talent Quarshie jubelt bei Instagram

"Puh, nochmal gut gegangen", schrieb der 19-Jährige am Mittwochmorgen bei Instagram. In einem Post mit vier Bildern vom Pokalabend schwärmte Quarshie von einem weiteren Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen sei.

Weiter schrieb er: "Ich bin überglücklich, mein DFB-Pokal-Debüt geben zu dürfen. Danke für das Vertrauen und danke an alle Fans, die uns beim Kampf nonstop angefeuert und unterstützt haben." Abschließend gab es nochmal Balsam für die Fortuna-Seele: "Wir sehen uns im Halbfinalee!"