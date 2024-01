Rot-Weiss Essen Warum Harenbrock für Dabrowski ein sehr wichtiger Spieler ist

Wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (28. Januar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) in Münster um Drittliga-Punkte kämpfen wird, dann wird auch Cedric Harenbrock in der Startelf stehen.