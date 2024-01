Testspiele: Fortuna Düsseldorf torfreudig, auch Drittligisten mit Kantersiegen

Vorbereitungszeit ist Testspielzeit. An diesem Montag waren mehrere Zweit- und Drittligisten im Einsatz. Der Überblick.

Keine zwei Wochen mehr, dann rollt der Ball in der 2. Bundesliga und 3. Liga wieder. Mehrere Klubs aus diesen Spielklassen nutzten auch den heutigen Montag und probten unter Wettkampfbedingungen. Dabei ging nicht nur der MSV Duisburg, der sich beim 6:1 gegen den niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven den Frust von der Seele schoss, mit einem deutlichen Sieg vom Rasen.

Ebenso präsentierte sich Fortuna Düsseldorf gegen einen Zweitliga-Klub aus dem Nachbarland in Torlaune. Im Trainingslager im spanischen Marbella besiegte die Fortuna den FC Dordrecht mit 6:2. Christos Tzolis, Yannik Engelhardt, Vincent Vermeij, Jona Niemiec, Felix Klaus und Neuzugang Christoph Daferner waren für die Mannschaft von Daniel Thioune erfolgreich.

Derweil sammelte der VfL Osnabrück ein wenig Selbstvertrauen für den Abstiegskampf. Der abgeschlagene Tabellenletzte trotzte dem FC Twente, Tabellendritter der Eredivisie, ein 2:2 ab. Die Partie wurde ebenfalls in Spanien ausgetragen. Kwasi Wriedt und Niklas Wiemann drehten einen frühen Rückstand nach der Pause gar in eine 2:1-Führung. Doch nach einer knappen Stunde kassierten die Niedersachsen den Ausgleich.

Mit dem SC Paderborn kam ein dritter Zweitligist am Montag in Spanien zum Einsatz. Das Duell mit Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim endete allerdings mit einer Niederlage und ohne eigenen Treffer. Mit 0:2 unterlagen die Ostwestfalen - obwohl sie die letzten 20 Minuten in Überzahl spielten. Heidenheim-Talent Seedy Jarju hatte aufgrund einer Notbremse Rot gesehen.

Bei den Drittligisten gelang neben dem MSV dem Halleschen FC ein beachtlicher Erfolg. Der Tabellensiebzehnte bezwang den türkischen Zweitligisten FC Karaman in Belek mit 5:1. Dabei geriet der HFC zunächst in Rückstand. Doch Ex-Bochumer und Neuzugang Tarsis Bonga glich aus. Bis zur Pause blieb es beim 1:1, dann schossen Nico Hug, Tom Baumgart, Jonas Nietfeld und Erich Berko das deutliche Ergebnis heraus.

Eine Niederlage kassierte der 1. FC Saarbrücken. Mit 1:2 unterlag der FCS dem Schweizer Erstligisten FC Zürich. Das Endresultat stand bereits zur Pause auf der Anzeigetafel. Die Mannschaft von Rüdiger Ziehl geriet mit 0:2 in Rückstand, Kasim Rahibic konnte nur noch verkürzen.

Im drittligainternen Duell zwischen Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching behielt indes der Favorit die Oberhand. Tabellenführer Regensburg gewann mit Rückstand mit 3:1 gegen den Aufsteiger. Maurice Krattenmacher traf für Unterhaching, dann drehten Jannik Graf, Noel Eichinger und Jonas Bauer das Spiel.