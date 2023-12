Erst Augsburg, dann der HSV, nun der Kosovo und Besiktas Istanbul - kaum ein Trainer ist so oft Topkandidat wie Andre Breitenreiter.

Glaubt man dem Gehörten aus der Gerüchteküche, dann muss sich Andre Breitenreiter um seine Zukunft keine großen Sorgen machen. Denn der einstige Trainer des FC Schalke 04 wird derzeit gleich bei mehreren Klubs gehandelt.

Beim FC Augsburg war er ein Topkandidat (es wurde schließlich der Däne Jess Thorup). Der Hamburger SV soll im Kontakt mit dem 50-Jährigen gestanden haben (als Ersatz für Tim Walter, was sich aber an diesem Freitag zerschlug). Der Kosovo soll Breitenreiter derzeit als Nationaltrainer auf dem Zettel haben. Und am Freitagabend kam schließlich Besiktas Istanbul als Interessent hinzu.

Besiktas hatte sich jüngst nach der 1:3-Heimniederlage gegen Corendon Alanyaspor von Trainer Riza Calimbay getrennt. Der Klub liegt nach 16 Spieltagen der Süperlig zwar auf dem fünften Tabellenplatz (26 Punkte), hat jedoch bereits 17 Zähler Rückstand auf das Stadtrivalen-Führungsduo Fenerbahce und Galatasaray.

Breitenreiter: Erinnerungen an Zeit auf Schalke

Breitenreiters Berater Stefan Backs äußerte sich bei Sport1 zu einem möglichen Engagement in der Türkei: „Besiktas ist ein großer Klub mit tollen Fans. Es ist eine Ehre, mit diesem Klub in Verbindung gebracht zu werden. Ob ein Engagement daraus wird, wird man sehen.“ Zuletzt hatte Breitenreiter die TSG Hoffenheim trainiert, im Februar wurde er freigestellt.

Breitenreiter stieg er sowohl mit dem SC Paderborn (2013/14) als auch mit Hannover 96 (2016/17) in die Bundesliga auf und sicherte sich 2021 mit dem FC Zürich die Schweizer Meisterschaft. Auf Schalke arbeitete er von 2015 bis 2016. Seinen Vertrag bis 2017 erfüllte er nicht, da er vorzeitig freigestellt wurde, obwohl er mit S04 den fünften Tabellenplatz in der Bundesliga und die Zwischenrunde der Europa League erreicht hatte.

Über das Ende auf Schalke hatte er damals gesagt: „In der Rückrunde hat mich das definitiv Kraft gekostet. Ich halte mich schon für einen stabilen Menschen und halte viel aus, aber die persönliche Stimmungsmache gegen mich habe ich mir sehr zu Herzen genommen und an mich heran gelassen. Wir haben eine richtig gute Saison gespielt, da habe ich das nicht verstanden und empfand es als extrem unfair. Ich habe mich auf einmal mit anderen Dingen beschäftigt und dadurch den Fokus für das Wesentliche verloren. Schalke war für mich ein großer Lernprozess.“