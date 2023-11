Schalke-Talk: Spieler verstehen den Ernst der Lage nicht

In der neuen Folge unseres Schalke-Talks „19:04“ diskutieren wir über die 3:5-Niederlage von S04 in Düsseldorf und die damit verbundenen Folgen.

Schlimmer, so dachten es jedenfalls die Fans des FC Schalke 04, könne die sportliche Lage nach der 1:2-Niederlage gegen Elversberg vor zwei Wochen nicht mehr werden. Wurde sie aber doch: Königsblau verlor das wilde Zweitliga-Spiel bei Fortuna Düsseldorf mit 3:5 (0:3), versagte in der ersten halben Stunde mit einer katastrophalen Leistung, die an Arbeitsverweigerung grenzte.

Diese Leistung bereitet große Sorgen für die drei Spiele, die vor der Winterpause noch folgen, denn die Mannschaft scheint den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben: den Abstiegskampf. Die Schalke-Reporter Robin Haack und Andreas Ernst diskutieren mit Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) über das Spiel und die Gründe für den dramatischen S04-Absturz - und ob es am Freitag im Abstiegs-Knaller gegen den VfL Osnabrück besser laufen kann.