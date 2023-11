Eintracht Braunschweig: Neuer Trainer ist da, Assistent war einst bei RWO - Sportchef muss gehen

Stühlerücken beim Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig! Ein neuer Trainer und Co-Trainer sind da - der langjährige Geschäftsführer Sport weg.

Daniel Scherning, wie schon am Montag (6. November 2023) berichtet, wird neuer Chef-Trainer von Eintracht Braunschweig. Andreas Zimmermann, einst auch in der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und zuletzt Rot Weiss Ahlen tätig, wird neuer Co-Trainer beim Tabellenletzten der 2. Bundesliga.

Der 40-jährige Fußballlehrer Scherning unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 mit Optionen für die 2. Bundesliga sowie 3. Liga und wird am heutigen Dienstag (7. November) das erste Training der Löwen leiten.

Scherning begann seine Trainerlaufbahn als Co-Trainer bei der Zweitvertretung des DSC Arminia Bielefeld im Januar 2010. Im Sommer 2012 übernahm er die Mannschaft schließlich und stieg vom Co- zum Chef-Trainer auf.

Die zweite Mannschaft verantwortete der gebürtige Paderborner bis zum Dezember 2016, ehe er als Co-Trainer zum SC Paderborn wechselte. Dort arbeitete der 40-Jährige bis zum Sommer 2021 zunächst unter Stefan Emmerling und anschließend unter Steffen Baumgart, bevor Scherning im Juli 2021 Chef-Trainer beim VfL Osnabrück wurde. Nach etwas mehr als einem Jahr holte ihn Arminia Bielefeld zurück auf die Alm, von August 2022 bis März 2023 stand er beim DSC an der Seitenlinie.

Gemeinsam mit Daniel Scherning kommt Andreas Zimmermann als Co-Trainer nach Braunschweig. Der 53-jährige Fußballlehrer (28. Dezember 1969 in Berlin) startete seine Trainerlaufbahn bei RW Ahlen im Jahr 2008 und war seitdem unter anderem bei Carl Zeiss Jena, RW Oberhausen und beim Wuppertaler SV jeweils als Chef-Coach in der Verantwortung. Zuletzt stand Zimmermann von März bis Juni 2023 an der Seitenlinie für Eintracht Trier.

"Daniel Scherning entspricht komplett unserem Anforderungsprofil. Er hat einen Plan und klare Lösungsansätze aufgezeigt, die er mit unserer Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt umsetzen möchte. Wichtig ist in unserer aktuellen Situation, dass sich der Trainer zu 100 Prozent mit der herausfordernden Situation identifiziert und die Aufgaben positiv angeht. Daniel Scherning hat vom ersten Moment an diese volle Überzeugung ausgestrahlt. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist", sagt Benjamin Kessel, Sportdirektor bei Eintracht Braunschweig.

Eintracht Braunschweig: Der Ära von Peter Vollmann ist beendet

Benjamin Kessel Sportdirektor? Richtig. Denn Braunschweig trennte sich mit sofortiger Wirkung von Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann (65). Der 36-jährige Kessel übernimmt nun auch dessen Verantwortungsbereich.

Die Trainerwechsel in der Saison 2023/24 der 2. Fußball-Bundesliga im Überblick: 1. Thomas Reis (Schalke 04). - 27. September 2023. - Nachfolger: Karel Geraerts 2. Jens Härtel (Eintracht Braunschweig). - 23. Oktober 2023. - Nachfolger: Daniel Scherning

Knapp 17 Jahre nach seiner Zeit als Eintracht-Coach kehrte Vollmann zu Beginn der Saison 2019/2020 als Sportdirektor an die Hamburger Straße zurück. Nach dem Aufstieg 2002, den er als Trainer der Blau-Gelben feiern konnte, schaffte der heute 65-Jährige im Sommer 2020 sowie 2022 erneut den Sprung ins Fußball-Unterhaus. Seit September 2020 war Vollmann Teil der Geschäftsführung.

"Ich habe immer gerne für die Eintracht gearbeitet und möchte mich bei den Gremien, Wolfram Benz und allen Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Der Mannschaft und der gesamten Eintracht wünsche ich alles Gute und drücke für den Kampf um den Klassenerhalt die Daumen. Ich bin überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen kann und wird", sagt Peter Vollmann.