Schalke-Schock: Monatelange Pause für die Nummer eins

Die Diagnose ist da und sie ist niederschmetternd. Der FC Schalke muss lange auf Torwart Marius Müller verzichten.

Ganz bittere Nachricht für den FC Schalke 04: Torwart Marius Müller, bisher bei den Königsblauen bester Spieler in dieser Zweitliga-Saison, muss mehrere Monate pausieren. Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (4:3) erlitt Müller einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich. Das teilten die Königsblauen am Montagnachmittag mit. Eine MRT-Untersuchung hätte die Schwere der Verletzung offenbart. Schon am Dienstag wird der 30 Jahre alte Müller operiert.

„Für Marius tut es uns persönlich wahnsinnig leid, dass er aufgrund der schweren Verletzung länger ausfallen wird. Er hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team integriert und starke Leistungen gezeigt“, sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann. „An erster Stelle steht, dass er wieder gesund wird. Auf dem Weg dahin werden wir ihn bestmöglich unterstützen.“

Müller selbst hatte sich schon unmittelbar nach dem Spiel sehr berührt gezeigt. In einer Pressemitteilung der Schalker ließ er nun verlauten: „Es bedeutet mir sehr viel, in der Arena aufzulaufen. Umso mehr haben mich die Reaktionen der Fans in der Kurve und auf der Tribüne danach berührt. Ich bin für die vielen Genesungswünsche sehr dankbar. Ich hoffe, dass mit dem Sieg am Samstag der Knoten geplatzt ist und nun weitere erfolgreiche Spiele folgen. Ich bin davon überzeugt, dass unser starkes Torwart-Team seinen Anteil daran haben wird.“

Doch wer rückt nun zwischen die Pfosten? Wahrscheinlich wird Ralf Fährmann Schalkes alte, neue Nummer eins. Fährmann hatte die komplette Vorbereitung und die ersten Saisonspiele verpasst. Auch bei den vergangenen beiden Partien stand Fährmann nicht im Kader. Für das Spiel beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) war er nicht nominiert worden, nachdem sich sein Berater Stefan Backs kritisch in Sport Bild geäußert hatte.

Gegen Magdeburg fehlte Fährmann wegen Problemen mit der Achillessehne. Für Müller rückte der 38-jährige vierte Torwart Michael Langer zwischen die Pfosten. Mit einer Parade in der Nachspielzeit rettete Langer den Sieg. Eine Kampfansage gab es von dem loyalen Torwart nicht. Der Trainer werde schon die richtige Entscheidung treffen.