Nach Rostock-Aus - Ex-Duisburger Verhoek hat neuen Verein gefunden

Nach seiner Vertragsauflösung bei Hansa Rostock hat John Verhoek einen neuen Verein. Der frühere Stürmer der MSV Duisburg wechselt zu einem Zweitliga-Aufsteiger.

Nach vier Jahren hat John Verhoek den FC Hansa Rostock verlassen. Der Stürmer wurde in diesem Sommer zunächst aussortiert, dann wurde der Vertrag aufgelöst.

Und nun hat Verhoek einen neuen Verein gefunden. Der 34-Jährige bleibt in der 2. Bundesliga und wechselt zum Aufsteiger VfL Osnabrück. Das gab der Verein am Mittwochmorgen bekannt - drei Tage vor dem Saisonstart gegen den Karlsruher SC am Samstag (13 Uhr).

"John hat seinen Torinstinkt, die Abschlussstärke und sein gutes Kopfballspiel in der 2. Bundesliga immer wieder unter Beweis gestellt. Nach der letzten Saison, in der es in Rostock nicht wie gewünscht lief, brennt er darauf, in Osnabrück seine Qualität unter Beweis zu stellen", wird Sportdirektor Amir Shapourzadeh zur Verpflichtung zitiert.

Und weiter: "Mit 237 Zweitligaspielen hat er einen Erfahrungsschatz aufgebaut, der unserer Mannschaft helfen wird. Dazu freuen wir uns sehr auf einen tollen Menschen, der uns mit seiner Art in den Gesprächen absolut überzeugt hat."

Verhoek spielte in Abstiegssaison für MSV Duisburg

Von diesen 237 Einsätzen im Unterhaus bestritt Verhoek in der Saison 2018/19 auch 22 für den MSV Duisburg. Ein Tor gelang ihm nicht für die Zebras, mit dem Abstieg in die 3. Liga endete auch Verhoeks Zeit in Meiderich. Besser lief es für ihn in Rostock, wo Verhoek maßgeblichen Anteil am Aufstieg und Klassenerhalt in der 2. Bundesliga hatte. In der letzten Saison nahmen seine Spielanteile ab.

Neben Rostock und Duisburg spielte der Angreifer auch für den 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli, Stades Rennes, FSV Frankfurt, ADO Den Haag, FC Den Bosch und FC Dodrecht.

Jetzt geht es für den erfahrenen Holländer in Osnabrück weiter. "Ich kenne die Bremer Brücke und freue mich sehr auf die Atmosphäre", sagt eer. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreichen Fußball spielen und meine Erfahrung natürlich auch an die jungen Spieler weitergeben. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel am Samstag ist riesengroß."