2. Liga: Auf Schalke und beim BVB ausgebildet - Hertha holt 156-maligen Zweitligaspieler

Hertha BSC hat einen weiteren Zugang präsentiert. Ein ehemaliger Nachwuchsspieler des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wechselt in die Hauptstadt.

Jeremy Dudziak verstärkt zumindest bis zum 30. Juni 2024 Hertha BSC. Der gebürtige Hamburger kommt von der SpVgg Greuther Fürth nach Berlin. Das gab der Bundesligist offiziell bekannt.

"Jeremy ist ein erfahrener und vielseitiger Spieler, der seine Stärken als Außenverteidiger besitzt und im Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist. Zudem verfügt er über viel Erfahrung und Einsätze in der 2. Bundesliga. Mit ihm bekommen wir einen spielstarken Profi mit einer sehr guten Technik", sagt Sportdirektor Benjamin Weber.

"Ich bin flexibel und auf mehreren Positionen einsetzbar. In der Jugend habe ich meist im Mittelfeld gespielt, meine ersten Schritte bei den Profis habe ich allerdings als Linksverteidiger gemacht – und dort fühle ich mich auch nach wie vor am wohlsten", unterstreicht Dudziak selbst.

Obwohl in Hamburg geboren, spielte Dudziak in der Jugend im Ruhrgebiet: Viktoria Beeck (2002-2004), MSV Duisburg (2004-2007), FC Schalke 04 (2007-2009) und Borussia Dortmund (2009-2013), so lauten Dudziaks Juniorenklubs.

Der Neu-Herthaner schaffte bei Borussia Dortmund den Sprung zum Profi und debütierte unter Jürgen Klopp im März 2015 im Oberhaus. Im folgenden Sommer wagte der Linksfuß den Schritt zum FC St. Pauli, wo er vier Jahre unter Vertrag stand. 2019 folgte der Wechsel innerhalb der Hansestadt zum Hamburger SV.

Nach zwei Saisons unterschrieb der 1,76-Meter-Mann dann in Fürth, im vergangenen halben Jahr spielte er auf Leihbasis in der türkischen Süper Lig bei Hatayspor. Neben 156 Zweitliga-Spielen kann der Norddeutsche unter anderem noch auf die Erfahrung von 25 Bundesliga-Einsätzen zurückgreifen – hinzu kommt ein A-Länderspiel für Tunesien und insgesamt 42 U-Länderspiele für den DFB. Mit der U19 gewann der Allrounder 2014 Seite an Seite mit seinen künftigen Teamkollegen Marc Kempf und Marius Gersbeck den EM-Titel.