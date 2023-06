2. Bundesliga: 30 Spiele, 58 Scorerpunkte: Braunschweig hat einen neuen Torjäger

Mit 32 Toren und 26 Vorlagen in 30 Ligaspielen glänzte Rayan Philippe zuletzt in Luxemburg. Das blieb auch bei Eintracht Braunschweig nicht unbemerkt.

Zuletzt musste Eintracht Braunschweig den Abgang von Stürmer Lion Lauberbach verkraften. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei zum KV Mechelen. Doch kurz darauf präsentierten die Löwen einen neuen Mann, der Top-Torjäger Anthony Ujah unterstützen soll.

Rayan Philippe wechselt aus der ersten luxemburgischen Liga vom FC Swift Hesperange zur Mannschaft von Neu-Trainer Jens Härtel. Bei den Luxemburgern hat der 22-jährige Flügelstürmer, der auch im Zentrum spielen kann, zuletzt unglaubliche Statistiken vorzuweisen.

In 30 Ligaspielen traf der Franzose nicht nur 32-mal – wodurch er sich zum Top-Torjäger der BGL Ligue krönte -, er legte auch noch 26 weitere Treffer auf. Insgesamt war Philippe an 58 der 100 Tore von Hesperange beteiligt und schoss sein Team so zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Europaweit auf Augenhöhe mit Messi

Und auch europaweit sorgte der ehemalige U20-Nationalspieler Frankreichs, der die Jugend des Dijon FCO durchlief, für Aufsehen. Im Ranking für den Golden Shoe, bei dem der beste Torjäger aus allen europäischen Ligen gesucht wird, schaffte es Philippe auf Platz 27, den er sich mit Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku oder auch Lionel Messi teilte (alle 16 Tore) – und das, obwohl seine 32 Tore nur mit dem Faktor eins multipliziert werden (Spieler aus den Top-Fünf-Ligen erhalten den Faktor zwei, aus den Ligen sechs bis 22 den Faktor 1,5).

„Rayan hat eine beeindruckende Saison gespielt“, betonte auch Braunschweigs Geschäftsführer Sport Peter Vollmann. „Wir hatten ihn aber schon länger auf dem Radar. Er ist schnell, dribbelstark und torgefährlich und soll genau diese Attribute bei uns einbringen, um uns in der Offensive variabler und gefährlicher zu machen. Wir freuen uns, dass sich Rayan für die Eintracht entschieden hat.“

Bei den Braunschweigern unterschreibt der ablösefreie Philippe einen Vertrag bis 2025 und erhält die Rückennummer neun. „Ich freue mich wirklich, von nun an ein Löwe zu sein. Mein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen und Tore zu schießen, um die bestmögliche Platzierung zu erzielen“, fügte der Neuzugang hinzu.

In der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. August) ist die Eintracht zu Gast beim FC Schalke 04 - vielleicht ja dann schon mit dem neuen Torjäger in einer Hauptrolle. Bereits zwei Wochen (28. Juli) beginnt die neue Zweitliga-Saison.