2. Liga: Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen Cheftrainer präsentiert

Der 1. FC Nürnberg konnte sich am Ende mit viel Dusel in der 2. Bundesliga halten. In der neuen Saison soll alles besser werden - mit einem neuen Trainer, der nun feststeht.

Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Cristian Fiel, bislang Co- und U23-Trainer beim "Club", wird das von Sportvorstand Dieter Hecking interimistisch ausgeführte Amt ab sofort übernehmen.

Der 43 Jahre alte Fußballlehrer stand nach seiner aktiven Fußballer-Karriere (Dynamo Dresden, Stuttgarter Kickers, Union Berlin, VfL Bochum, Alemannia Aachen) bereits als Cheftrainer für Dynamo Dresden an der Seitenlinie, ehe er 2021 an den Valznerweiher wechselte. Sein erstes Training für den FCN wird der gebürtige Esslinger am 20. Juni leiten.

Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg, erklärt: "Mit Cristian Fiel dürfen wir uns auf einen engagierten und akribisch arbeitenden Cheftrainer freuen. Er verfolgt eine klare Spielphilosophie, die er bereits in der U23 erfolgreich implementiert hat. Cristian besitzt den richtigen Mix aus Erfahrung, emotionaler Ansprache und Fußballsachverstand."

Olaf Rebbe, Sportdirektor des 1. FC Nürnberg, ergänzt: "Cristian hat seinen Fußabdruck in unser U23 und in den letzten Monaten als Co-Trainer bei den Profis hinterlassen. Er weiß um das Entwicklungspotenzial des Club und wird mit seiner positiven Art und inhaltlichen Überzeugung einen frischen Impuls geben. Sein großer Vorteil ist zudem, dass er die Spieler aus dem Club und insbesondere dem NLZ schon lange kennt."

Mit Cristian Fiel hofft der 1. FC Nürnberg wieder auf mehr Konstanz. Die Nürnberger beschäftigten in der vergangenen Spielzeit drei Trainer: Dieter Hecking, Markus Weinzierl und Robert Klauß.

Cristian Fiel freut sich auf die neue Aufgabe: "Zunächst einmal ist es mir wichtig, mich für das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen zu bedanken. Ich empfinde große Vorfreude für diese Herausforderung und habe große Lust, diese Aufgabe mit viel Engagement anzupacken."

Fiels erfolgreichste Zeit als Spieler war bei Alemannia Aachen

Fiel bestritt in seiner aktiven Laufbahn 288 Spiele in der 2. Bundesliga und war auch 36 Mal in der 1. Bundesliga im Einsatz. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der spanischstämmige Fiel bei Alemannia Aachen. Am Tivoli war er von Januar 2004 bis zum Sommer 2010 aktiv und kommt auf insgesamt 199 Begegnungen für die Alemannia. Später spielte er auch fünf Jahre für Dresden. Für Dynamo stand Fiel in 117 Partien auf dem Platz.