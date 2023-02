1. FC Kaiserslautern: Ex-Schalke-Talent ausgeraubt - "uns wurde das Zuhause genommen"

René Klingenburg, der derzeit beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag steht, muss mit seiner Familie einen Einbruch in das Haus der Familie verkraften. Seine Frau gab einen Einblick, wie schwer das ist.

Sportlich ist die Saison für René Klingenburg schon schwierig. Denn beim 1. FC Kaiserslautern wurde er in der 2. Bundesliga in dieser Saison nur einmal eingesetzt. Das ehemalige Talent des FC Schalke, hier spielte der 29-Jährige zwischen 2011 und 2015, kommt in der laufenden Saison nur auf einen Einsatz.

Am fünften Spieltag gegen Greuther Fürth wurde er für eine Minute eingewechselt. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag aus, dann wird sich der in NRW so bekannte Spieler, der auch für Preußen Münster, Viktoria Köln und in der Jugend für den MSV spielte, neu orientieren müssen.

Vermutlich wird ihm und seiner Familie das nun sehr gelegen kommen. Denn die Familie Klingenburg wurde am Wochenende ausgeraubt.

In der Pressemitteilung der Polizei heißt es: "Hohen Schaden haben Einbrecher am Samstag im südlichen Stadtgebiet hinterlassen. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen am helllichten Nachmittag gewaltsam in ein Wohnhaus ein, durchsuchten alle Räume und richteten ein ziemliches Durcheinander an. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter insbesondere Schmuck, hochwertige Kleidungsstücke und Handtaschen sowie Bargeld mit. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden. Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Sachen geht die Polizei allerdings derzeit davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren."

Und die haben nicht nur materiellen Schaden angerichtet, denn die Frau von Klingenburg gab via Instagram einen Einblick in das derzeitige Seelenleben der Familie. Ihre Nachricht beginnt sie mit den Worten: „Ich hoffe, euch geht es besser als mir. Wir hatten gestern den schlimmsten Tag in unserem Leben. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Wir wurden ausgeraubt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das Haus aussieht."

Sie fährt fort: "Uns wurde das Zuhause genommen, unseren Kindern wurde das Zuhause genommen. Das Haus ist für uns definitiv Geschichte, das Thema Kaiserslautern ist für uns durch. Das hat uns eh schon alles mitgenommen, was da passiert ist."

Bleibt der Familie nur zu wünschen, dass sie diesen Überfall hinter sich lassen und einen Neuanfang starten kann.