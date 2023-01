Greuther Fürth: Ehemaliges BVB-Talent wechselt ins Ausland

Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat einen Offensivspieler ins Ausland verliehen. Dieser Akteur spielte einst für Borussia Dortmund.

Jeremy Dudziak, Offensivspieler der SpVgg Greuther Fürth, wird bis zum Saisonende an den Süper-Lig-Klub Hatayspor verliehen. Die Türken sicherten sich zudem eine Kaufoption für den Sommer.

Der 27-Jährige lief insgesamt 33 Mal für die Spielvereinigung auf und war dabei an fünf Toren beteiligt. "Wir wünschen Jeremy alles Gute, vor allem, dass er in einen guten Rhythmus kommt und regelmäßig spielen kann", sagt Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Dudziak wurde in Hamburg geboren, wuchs aber im Ruhrgebiet auf. In der Jugend spielte er für Vereine wie Viktoria Beeck (2002 bis2004), MSV Duisburg (2004-2007), FC Schalke 04 (2007-2009) und Borussia Dortmund (2009-12/2013). Beim BVB war er dann auch im Nachwuchsleistungszentrum in der U17 und U19 aktiv.

Weiter ging es für ihn in der U23-Mannschaft der Dortmunder. Für diese absolvierte Dudziak 28 Spiele. Für die Profis langte es zu drei Einsätzen.

Im Sommer 2015 wechselte er zum FC St. Pauli. In seiner Geburtsstadt absolvierte er in vier Jahren 94 Begegnungen (vier Tore, sieben Vorlagen) für den Kiez-Klub. 2019 wechselte der Deutsch-Tunesier innerhalb der Hansestadt von St. Pauli zum Hamburger SV. Hier bestritt er auch immerhin 58 Einsätze (fünf Tore, zehn Vorlagen). Im Sommer 2021 folgte der Wechsel nach Fürth und nun schließt er sich Hatayspor an.