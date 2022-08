2. Bundesliga: Spitzenteams verspielen Sieg - St. Pauli 2:2

Die Kampf um die vorderen Plätze in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Paderborn führt die Tabelle nun schon seit drei Spieltagen an, spürt aber die Konkurrenz im Nacken.

Die Spitzenteams in der 2. Fußball-Bundesliga haben einen komfortablen Vorsprung auf den Aufstiegsplätzen verspielt. Tabellenführer SC Paderborn musste sich nach der 2:1-Führung beim FC St. Pauli in der Nachspielzeit (90.+2) noch mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Verfolger Darmstadt 98 verspielte beim 2:2 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim ebenfalls den Sieg. Tim Kleindienst rettete den Gästen mit seinem Treffer in der 82. Minute das Unentschieden. Damit rangieren Paderborn und Darmstadt mit 13 Punkten auf den vorderen Plätzen und verpassten einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz.

Bei der Partie am Millerntor ging es hin und her. Marvin Pieringer (44.) und Sirlord Conteh (90.+2) brachten Paderborn zweimal in Führung. Für St. Pauli traf zunächst Etienne Amenyido zum 1:1 (84.), dann rettete David Nemeth (90.+3) den Gastgebern einen Punkt. Gäste-Torhüter Jannik Huth konnte einen Strafstoß von Leart Paqarada (51.) parieren. Es war bereits seine dritte Elfmeterparade nacheinander. „Das war ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, und es wäre mehr drin gewesen“, sagte Paqarada.

Der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete Karlsruher SC kam zu einem 2:0 (2:0)-Erfolg gegen Hansa Rostock und schaffte durch die Treffer von Philip Heise (8.) und Malik Batmaz (40.) zunächst den Sprung ins obere Tabellendrittel.

Bereits am Freitag sicherte sich die seit zehn Heimspielen unbesiegte Mannschaft von Fortuna Düsseldorf mit dem 4:0 (0:0)-Erfolg gegen Jahn Regensburg den bisher höchsten Sieg unter Trainer Daniel Thioune und kletterte auf Rang vier. Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld kam unter dem neuen Trainer Daniel Scherning zum ersten Saisonsieg und bezwang das weiterhin sieglose Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig mit 4:1 (3:0).