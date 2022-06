2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf stellt ersten Neuzugang vor

Fortuna Düsseldorf hat sich bisher auf dem Transfermarkt zurückgehalten. Am Freitag (17. Juni 2022) verpflichtete die Fortuna ihren ersten Zugang.

Fortuna Düsseldorf hat den Österreicher Benjamin Böckle in die NRW-Landeshauptstadt geholt. Der 20-jährige Linksverteidiger kommt vom FC Liefering aus Österreich und hat bei der Fortuna einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Der in Dornbirn geborene Benjamin Böckle spielte seit 2020 für den FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga, in der er insgesamt auf 27 Einsätze (ein Tor) kam. Zusätzlich sammelte er Erfahrung in 28 Länderspielen für österreichische U-Nationalteams sowie in der UEFA Youth League.

Zugänge: Benjamin Böckle (FC Liefering) Benjamin Böckle (FC Liefering) Abgänge: Adam Bodzek (eigene U23), Kai Eisele (Karlsruher SC), Florian Hartherz, Thomas Pledl, Edgar Prib (alle Ziel unbekannt)

Christian Weber, "Sportdirektor sagt: "Mit Benjamin haben wir einen sehr talentierten Spieler verpflichtet, der noch über ein großes Entwicklungspotenzial verfügt. Er ist seine ersten Schritte im Seniorenbereich schon gegangen und hat seine Qualitäten auch auf höherem Niveau nachweisen können."

Benjamin Böckle freut sich auf die Fortuna: "Mit dem ersten Kontakt ist mir durch die Verantwortlichen sofort ein super Gefühl vermittelt worden. Die Fortuna ist ein toller Verein mit wunderbaren Fans und ich freue mich riesig auf die Aufgabe und die kommenden drei Jahre. Ich bin mir sicher, dass ich mich hier unter Trainer Daniel Thioune sehr gut weiterentwickeln kann."