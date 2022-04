2. Bundesliga: HSV bleibt im Aufstiegsrennen - Hansa und Jahn gerettet

Der HSV träumt wieder von der Bundesliga-Rückkehr. Die Hanseaten feierten beim Absteiger Ingolstadt ein 4:0 (2:0) und schoben sich auf den Relegationsplatz vor.

Jahn Regensburg machte durch das 1:1 (0:0) bei Dynamo Dresden den Klassenerhalt rechnerisch perfekt - und sorgte zugleich dafür, dass die Sachsen (31 Punkte) maximal noch die Relegation erreichen können. Auch Hansa Rostock ist durch das 0:0 gegen den SC Paderborn gerettet. Gleiches gilt für den Karlsruher SC, Hannover 96 und den SV Sandhausen, die allesamt auf der Couch vom Dresdner Remis profitierten.

Der Ex-Ingolstädter Sonny Kittel (27.) und Kapitän Sebastian Schonlau (29.) trafen für die Hamburger, die den dritten Sieg in Folge einfuhren, per Doppelschlag und stellten vor dem Seitenwechsel die Weichen auf Sieg. Robert Glatzel (57.) auf Vorarbeit von Kittel erhöhte mit seinem 19. Saisontor auf 3:0, Mikkel Kaufmann (81.) setzte noch einen drauf.

Allerdings kann Darmstadt 98 am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen Erzgebirge Aue am derzeit punktgleichen HSV (je 54) vorbeiziehen. Aue (23) wiederum kann den dritten Abstieg aus der 2. Liga nur mit einem Sieg vertagen.

Am Freitag hatte Werder Bremen durch ein 2:3 gegen Holstein Kiel die Tabellenführung an Schalke 04 (2:1 beim SV Sandhausen) abgeben müssen. Der FC St. Pauli war durch den späten Ausgleichstreffer über ein 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg nicht hinausgekommen. Und so ist der HSV wieder mitten drin.

In Dresden erzielte Christoph Daferner (73.) das 1:0 für die Gastgeber, Andreas Albers (88.) gelang der Ausgleich. Hansa holte gegen Paderborn, das beste Auswärtsteam der 2. Liga, den benötigten Punkt, um als Aufsteiger frei von jeder Sorge in die abschließenden zwei Spieltage zu gehen.