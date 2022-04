Schalke: Wechselt Ozan Kabak zu Besiktas Istanbul?

Ozan Kabak galt als eins der vielverprechenden Abwehrtalente Europas. Nun will S04 versuchen, ihn loszuwerden. Führt ihn sein Weg zurück in die Türkei?

Steht Ozan Kabak vor einem Wechsel zurück in die Türkei? Wie mehrere türkische Medien berichten, soll Besiktas Istanbul Interesse an einer Verpflichtung des türkischen Nationalspielers haben. Dort würde er vermutlich auf seinen ehemaligen Mitspieler Can Bozdogan treffen.

Der noch amtierende türkische Meister steht derzeit nur auf dem siebten Platz in der Süper Lig und wird in der kommenden Saison international nicht vertreten sein. Die Schwarzen Adler wollen deshalb ein neues Team aufbauen. Dazu soll der Kader verjüngt und auch mehr auf inländische Spieler gesetzt werden. Einer von ihnen soll Ozan Kabak sein.

Deshalb sollen Vertreter von Besiktas Istanbul nun Kontakt zum FC Schalke 04 aufnehmen, um die Möglichkeiten einer Verpflichtung auszuloten. Und genau hier beginnt das Problem. Denn ob die Türken einen Transfer finanziell überhaupt stemmen können, erscheint mehr als fraglich. Der Marktwert des 22-Jährigen Innenverteidigers beläuft sich derzeit laut transfermarkt.de auf 13 Millionen Euro. Dazu kommt das hohe Gehalt.

In dieser Saison war Kabak für etwas mehr als vier Millionen Euro an Norwich City ausgeliehen. Damit verbunden war eine Kaufoption, die bei einem Nichtabstieg zur Kaufpflicht werden sollte. Danach sieht es aber nicht aus, denn Norwich City steht vor einem erneuten Abstieg aus der Premier League.

Kabak war vor der Saison 2019/20 vom VfB Stuttgart zum S04 gewechselt. Im Abstiegsjahr flüchtete der bei Galatasaray Istanbul ausgebildete Kabak im Winter zum FC Liverpool. Zu einer Weiterverpflichtung kam es nicht, die Reds ließen eine Kaufoption verstreichen. Da die Knappen im Sommer keine Kasse machen konnten, stimmten sie dem erneuten Leihgeschäft nach England zu, in der Hoffnung Kabak könne dort seinen Marktwert steigern.

Für Norwich City absolvierte der verletzungsanfällige Kabak aber in dieser Saison nur 13 Spiele. Derzeit fällt er wegen den Folgen einer Oberschenkelverletzung bis zum Saisonende aus und arbeitet in der Türkei an einem Comeback. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis zum Sommer 2024. Dass er jedoch nochmal für die Königsblauen auflaufen wird, gilt als ausgeschlossen.

Ob es aber zu einer Verpflichtung Kabaks durch Besiktas Istanbul kommt, erscheint derzeit auch nicht sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist eher ein Kauf von Can Bozdogan, der dort in dieser Saison überzeugt hat. Hier will der Klub aus Istanbul aber die Kaufoption von zwei Millionen Euro noch drücken.

An Kabak soll angeblich auch der designierte türkische Meister Trabzonspor Interesse haben.