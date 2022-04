Witziges Video: "Derby-Höger" - Ex-Schalker auf Zugfahrt von S04-Fans gefeiert

Auch knapp zehn Jahre nach seinem Siegtor im Derby gegen den BVB wird Marco Höger noch von Schalke-Fans gefeiert, wie ein von dem Mittelfeldspieler verbreitetes Video zeigt.

Beinahe ein Jahrzehnt ist inzwischen vergangen, seit Marco Höger den FC Schalke 04 zu einem Sieg im Revierderby gegen Borussia Dortmund schoss. Am 20. Oktober 2012 hatte der heutige Profi von Waldhof Mannheim das Tor zum 2:1-Endstand bei einem Gastspiel in Dortmund erzielt. Und wer gegen den Erzrivalen einen Treffer erzielt, bestenfalls einen siegbringenden, der steht hoch in der Gunst der S04-Fans. Und das auch noch Jahre später, wie Höger am vergangenen Wochenende erlebte.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldmann befand sich mit seinem Team im ICE auf dem Rückweg vom Drittliga-Spiel beim VfL Osnabrück (2:1). Mit an Bord: Eine Handvoll Schalker Anhänger, offenbar auf der Heimreise vom 1:4-Debakel gegen Werder Bremen.

Die Fans erkannten Höger - und feierten ihn mit feuchtfröhlichen "Derby-Höger, Derby-Höger, hey, hey"-Gesängen. Den Spitznamen hatten Schalkes Anhänger ihm nach seinem damaligen Tor verpasst. Höger selbst schien die Aktion nicht zu stören - im Gegenteil. Gut gelaunt stimmte er selbst mit ein und postete eine Videosequenz davon bei Instagram. "Blau und Weiß ein Leben lang", schrieb Höger dazu in seiner Story.





Mittlerweile ist es fast sechs Jahre her, dass Höger für die Knappen spielte. Zwischen 2011 und 2016 stand er in Gelsenkirchen unter Vertrag, bestritt 127 Pflichtspiele. Seine Zeit im Ruhrgebiet hat Höger offenbar in bester Erinnerung: "Schalke nimmt ähnlich wie Köln einen großen Teil in meinem Herzen ein", hatte er vor einigen Monaten gegenüber Mannheim24 betont. "Dort habe ich meine ersten Bundesliga- und Europapokalspiele gemacht und habe mit Weltstars wie Raul zusammengespielt. Ich kann Schalke nur danken, dass ich diese Möglichkeiten bekommen habe."

Nach seinem Abschied wechselte Höger in seine Geburtsstadt zum 1. FC Köln, ehe es für den Routinier im letzten Sommer nach Mannheim und damit zwei Ligen nach unten ging. Im defensiven Mittelfeld der Waldhofer ist er gesetzt, Höger stand in dieser Saison in 31 von möglichen 33 Drittliga-Partien auf dem Rasen.