Schalke: Saison-Showdown in Nürnberg nach zehn Minuten ausverkauft

Am letzten Spieltag gastiert der FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg. Die Partie war nach kürzester Zeit ausverkauft, S04-Fans können sich aber noch auf Gäste-Tickets bewerben.

Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison gastiert der FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg. Und die Vorzeichen für ein Fußballfest sind absolut gegeben: Nach derzeitigem Stand könnte es gut sein, dass eine oder sogar beide Mannschaften im Saison-Showdown noch um den Aufstieg kämpfen. Zumal Duelle zwischen S04 und Nürnberg ob der Fanfreundschaft der beiden Klubs ohnehin stets besondere sind.

Entsprechend groß ist das Interesse an der Begegnung am 15. Mai. Am Mittwoch um 12 Uhr startete der FCN den freien Ticketverkauf - nach nur rund zehn Minuten waren keine Karten mehr verfügbar. "Wir freuen uns auf eine volle Hütte und ein tolles Fußballfest", schrieb der Verein bei Twitter. Für Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber war der Verkauf bereits am Montag geöffnet worden.





Der Erwerb von Tickets war nur für im Postleitzahl-Bereich 90000 - 99999 wohnhafte Personen möglich. So wollten die Nürnberger mutmaßlich verhindern, dass Schalke-Fans die Bestände aufkaufen und die Partie in ein gefühltes Heimspiel verhindern - so bereits geschehen für das S04-Gastspiel beim SV Sandhausen am 32. Spieltag.

Anhängern der Knappen bietet sich allerdings noch die Chance, Tickets für den Gästeblock zu erwerben. Hier läuft das Bewerbungsverfahren des Vereins bereits, auch für Nichtmitglieder. Die Frist endet am Montag, den 25. April. Sofern die Zahl der Ticketanfragen das Kontingent übersteigt - was so gut wie sicher ist -, wird ein Teil der Karten verlost. Ein anderer geht an die Allesfahrer.

Das Nürnberger Max-Morlock-Stadion fasst 50.000 Zuschauer. Coronabedingte Einschränkungen mit Blick auf die Auslastung gibt es nicht. Die Königsblauen nutzen die womöglich entscheidende Partie bei den befreundeten Franken für eine Saisonabschlussfahrt. Sie reisen mit dem gesamten Verein zum FCN.