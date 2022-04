Saisonabschlussfahrt: Schalke fährt mit gesamten Verein nach Nürnberg

Am letzten Spieltag geht es für den FC Schalke 04 im Kampf um den Aufstieg nach Nürnberg. Rund um das entscheidende Spiel soll es zu einem Begegnungswochenende kommen.

Den FC Schalke 04 und den 1. FC Nürnberg verbindet eine enge Freundschaft. Am 34. Spieltag müssen beide Teams diese aber für 90 Minuten bei Seite legen. Dann kommt es im Max-Morlock-Stadion zum direkten Duell. Aktuell haben beide Teams noch Aufstiegschancen.

Rund um die Partie am 15. Mai soll es aber zu einem freundschaftlichen Begegnungswochenende kommen wie die Schalker erklären. Dafür reisen nicht nur die Profis, sondern auch die Jugendmannschaften, weitere Schalker Teams sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit nach Nürnberg.

Freundschaftsspiele der Juniorenmannschaften geplant

Die Altersklassen U8 bis U19 treffen am Vormittag aufeinander. Anschließend geht es für die jungen Kicker ins Stadion. Schon am Vortag sollen weitere Teams beider Vereine aufeinandertreffen. Dazu stehen Fan-Partys an.

„Für die Spieler der Knappenschmiede ist es ganz besonders schön zu sehen, dass diese Fanfreundschaft zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg existiert. Testspiele gegen Mannschaften aus anderen Regionen sind eher selten. Umso erfreulicher ist es für uns, dass wir mit elf Mannschaften anreisen und spielen werden. Wir freuen uns auf ein schönes gemeinsames Wochenende mit unseren Freunden aus Nürnberg“, erklärte Matthias Schober Direktor Knappenschmiede und Entwicklung auf der Vereinshompage.

Abschlussfahrt als Dankeschön an die Mitarbeiter

Dazu lädt der Schalker Vorstand um Dr. Bernd Schröder, Peter Knäbel und Christina Rühl-Hamers die gesamte Geschäftsstelle zu der Reise nach Nürnberg ein. Der Ausflug soll als Saisonabschlussfahrt und ein Dankeschön für den Einsatz der Mitarbeiter gelten.

Um das Wochenende endgültig zu vergolden wollen die Schalker in Nürnberg den Aufstieg feiern. Dafür müssen die Knappen aber das wohl härteste Restprogramm bewältigen. In den letzten vier Spielen warten alle direkten Konkurrenten. Es geht neben der Partie in Nürnberg auch auswärts gegen den SV Darmstadt 98 (17. April) und zuhause gegen Werder Bremen (23. April) und den FC St. Pauli (7. April). Dazu kommt ein Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (29. April).