Während Sieg gegen Heidenheim: Schalke-Fans kaufen Sandhausen-Ticketbestände leer

Bei den Fans des FC Schalke 04 herrscht nach dem 3:0-Sieg gegen Heidenheim eine Riesen-Euphorie. Dem SV Sandhausen haben sie die Ticketbestände bereits leergekauft.

Nach 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim steht der FC Schalke 04 nach dem 29. Spieltag in dieser Saison in der 2. Liga erstmals auf einem Aufstiegsplatz. Die völlig euphorisierten S04-Fans wollen nun natürlich bei den verbleibenden fünf Spielen dabei sein und ihren Teil dazu beitragen, die Königsblauen zum Aufstieg zu tragen.

Leider befindet sich das Stadion des SV Darmstadt 98 derzeit im Umbau und bietet derzeit nur knapp 14.000 Zuschauern Platz. Der FC Schalke 04 hat für seine Fans ein Kontingent von etwa 1.300 Tickets erhalten. Diese werden natürlich nicht ausreichen, um alle Anhänger zu versorgen. Da aber Darmstadt 98 ein direkter Konkurrent um die begehrten ersten drei Plätze ist, wird es hier auch keinen Nachschlag für die Schalke-Fans geben.

Diese schielen derweil auch schon auf das übernächste Auswärtsspiel am 32. Spieltag beim SV Sandhausen. Das BWT-Stadion am Hardtwald fasst 15.414 Besucher. Am Samstag hat der freie Online-Verkauf für das Spiel des S04 am 29. April begonnen. Am späten Nachmittag gab es schon nur noch Resttickets für die Blöcke A1, A2 und A3, die im Stadionplan allesamt als Heimblöcke ausgezeichnet sind. Alle anderen Blöcke waren bereits ausverkauft, unter anderem auch der Heimblock A4.





In diesen Blöcken darf keine Auswärts-Fankleidung getragen werden. Die Umsetzung der Regel dürfte für die Sandhäuser eine Herausforderung werden. Denn die Schalke-Fans haben noch während der Partie gegen Heidenheim Tausende von Tickets bestellt. Der offene Verkauf sprach sich wie ein Lauffeuer herum. „Nächste Woche wird keine Karte übrig bleiben, die in Schalker Hände gehen könnte. Das wissen wir doch“, sagte Schalkes Trainer Mike Büskens dazu. „Und genauso ist es doch in Sandhausen. Und auch gegen Werder Bremen und St. Pauli wird das Ding knüppelvoll.“ Diese Euphorie mache Schalke aus. Und das hätten sich die Fans auch verdient.

Immerhin beim letzten Auswärtsspiel am 34. Spieltag beim 1. FC Nürnberg werden die Schalke-Fans auch regulär auf deutlich mehr Tickets hoffen dürfen. Das easyCredit-Stadion fasst 50.000 Besucher. Das bedeutet 5.000 Tickets für die Schalke-Fans. Und je nachdem, wie die Ausgangslage dann ist, können die Schalke-Anhänger auf deutlich mehr hoffen. Sollte der 1. FC Nürnberg dann keine Chance auf den Aufstieg mehr haben, würden sicherlich viele Club-Fans ihre Karten an befreundete Schalker abgeben.