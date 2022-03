Schalke mit drei Änderungen in Ingolstadt - neue Chance für Ranftl

Beim FC Ingolstadt fehlt dem FC Schalke 04 der an Corona erkrankte Trainer Mike Büskens. Etwas überraschend steht Reinhold Ranftl in der Startelf.

Die vielleicht entscheidendste Nachricht verkündete Schalke 04 bereits am Sonntagmorgen: Der neue Cheftrainer Mike Büskens wird beim Zweitliga-Auswärtsspiel von S04 (13.30 Uhr/Sky) nicht auf der Bank Platz nehmen können. Nach Corona-Infektion konnte der 53-Jährige bislang keinen negativen Test vorweisen. Büskens muss also in häuslicher Isolation verbleiben.

Ingolstadt: Stojanovic - Franke, Antonitsch, Musliu, Gebauer, Linsmayer, Pick, Kutschke, Schmidt, Röhl, Bilbija Schalke: Fraisl – Thiaw, Itakura, Kaminski – Ranftl, Flick, Calhanoglu – Drexler, Churlinov – Terodde, Bülter

Aus dem heimischen Keller in Gelsenkirchen wird Büskens die Mannschaft dennoch nach Kräften coachen – denn zumindest digital hält er Kontakt zu seinen Trainerkollegen. Wie während der 90 Minuten wird er durchgehend mit Spielanalyst Lars Gerling verbunden sein. Den führenden Trainerpart an der Seitenlinie wird auf Schalke Co-Trainer Matthias Kreutzer übernehmen.





Bei seiner Aufstellung verzichtet der neue Trainer auf ganz große Überraschungen. Das hatte er schon auf der Pressekonferenz am Freitag angedeutet, als er sagte, dass er daran zweifle, ob es der richtige Zeitpunkt für große Veränderungen sei, während er in seinem heimischen Keller sitzt und die Trainingseindrücke nicht persönlich wahrnimmt. Heißt: Es bleibt beim 3-5-2-System.

Ganz ohne Änderungen im Vergleich zur 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock in der Vorwoche kommt Büskens allerdings nicht aus. Anstelle von Salif Sané, der sich gegen Hansa verletzt hat, startet Malick Thiaw in der Innenverteidigung. Zudem ersetzt Dominick Drexler Rodrigo Zalazar und überraschend bekommt auch Reinhold Ranftl auf der rechten Seite noch mal eine neue Bewährungschance. Für ihn muss Henning Matriciani auf die Bank. Da Thomas Ouwejan weiterhin verletzt ausfällt, steht auch Kerim Calhanoglu erneut in der Anfangsformation.

Nicht im Aufgebot steht zudem Danny Latza. Der Schalker Kapitän hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird vorerst fehlen.

