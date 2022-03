2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf muss trotz 14 Coronafällen spielen

Fortuna Düsseldorf muss am Samstag sein Auswärtsspiel beim SC Paderborn bestreiten. Der Antrag auf Spielverlegung wurde abgelehnt, weil ein Spieler zu wenig krank war.

Fortuna Düsseldorf ist mit seinem Versuch gescheitert, das Auswärtsspiel am Samstag beim SC Paderborn coronabedingt verlegen zu lassen. „Die DFL hat unserem Antrag auf Spielverlegung nicht stattgegeben. Die Partie beim SC Paderborn 07 findet statt“, teilte der Club am Samstagmorgen mit. Der verbliebene Kader hatte sich bereits am Freitag arg dezimiert auf den Weg nach Ostwestfalen gemacht.

Die Landeshauptstädter haben seit Wochenbeginn mit einem massiven Corona-Ausbruch zu tun. Insgesamt 14 Spieler aus dem Kader der Fortuna (Lex-Tyger Lobinger, Leonardo Koutris, Nicolas Gavory, Robert Bozenik, Marcel Sobottka, Dennis Gorka, Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Christoph Klarer, Thomas Pledl, Kristoffer Peterson, Rouwen Hennings, Daniel Ginczek und Jordy de Wijs) sind positiv getestet, hinzu kommen auch Cheftrainer Daniel Thioune, Co-Trainer Manfred Stefes, Athletiktrainer Andreas Gross und Torwarttrainer Christoph Semmler.

Offenbar ist dabei ein Profi zu wenig betroffen, wie Sportchef Christian Weber am Freitag auf der Pressekonferenz bestätigt hatte: „Momentan sind es 16 Spieler, die als spielfähig eingeschätzt werden. Es hängt momentan an einem Spieler, ob gespielt werden kann.“

In Paderborn wird das Team von Co-Trainer Jan Hoepner betreut. „Eine normale Woche war das nicht und sicher auch keine normale Vorbereitung auf ein Zweitliga-Spiel“, sagte Hoepner, der zahlreiche Leistungsträger ersetzen muss.

Wie die Mannschaft aussehen wird, weiß dabei vermutlich kein Mensch. Mit Marcel Mansfeld, Daniel Bunk, Davor Lovren, Nikell Touglo, Phil Sieben, Tim Köther und Takashi Uchino helfen sieben Spieler aus den verschiedenen Mannschaften des NLZ aus.