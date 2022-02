Das sagt der KSC-Trainer über das "Kaliber" Schalke

Der FC Schalke 04 gastiert am Samstag zum Zweitliga-Duell beim Karlsruher SC. Was KSC-Trainer Christian Eichner vor der Begegnung sagt.

Mit Rückenwind geht der Karlsruher SC in das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr/RS-Liveticker). Zwei Siege in Serie gab es zuletzt für den KSC.

"Ich bin aktuell ein gutgelaunter Trainer", sagte Coach Christian Eichner dementsprechend in der Medienrunde vor dem Duell. Und auch in den jüngsten Trainingseinheiten habe er "wieder viele gute Dinge gesehen. Die Mannschaft ist auf einem sehr guten Weg."

Zugleich betonte der 39-Jährige aber auch: "Wir wissen, was da für ein Kaliber auf uns zu kommt." Ein Kaliber, das die Karlsruher im Hinspiel sogar besiegt hatten. 2:1 gewannen sie im September auf Schalke.

Generell sieht das Eichner-Team in dieser Saison oft gut aus gegen die Klubs von der Tabellenspitze. Der KSC punktete unter anderem gegen den SV Darmstadt, Hamburger SV sowie Werder Bremen. "Dass wir gegen solche Mannschaften bestehen können, haben wir schon bewiesen. Aber das muss man im Fußball immer wieder tun - und genau darin liegt der Reiz", erklärte Eichner.

Die Marschroute gegen solche Gegner könne nur "maximaler Mut" heißen, so Eichner weiter mit Blick auf das Spiel am Samstag: "Wir müssen an sie ran. Wir müssen ihnen zeigen, dass 15.000 Zuschauer da sind und dass es unangenehm ist in Karlsruhe. Ich wünsche der Mannschaft, dass sie das auf den Platz bekommt."

Was sich im Vergleich zum Hinspiel geändert habe? "Der Gegner ist komplett in der Liga angekommen. Das bedarf bei Mannschaften, die von oben runterkommen und mit solcher Qualität gesegnet sind, ein paar Spiele mehr."

Rücksicht auf die Englische Woche - am kommenden Mittwoch gastiert der KSC zum DFB-Pokal-Achtelfinale beim Hamburger SV, am Samstag darauf erneut in der Hansestadt beim FC St. Pauli - möchte Eichner bei seiner Aufstellung nicht nehmen.

Ob der zuletzt angeschlagene Abwehrmann Christoph Kobald am Samstag wieder auflaufen wird, ließ Eichner offen.

