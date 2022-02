Vor Schalke-Spiel: Fortuna Düsseldorf präsentiert neuen Sportdirektor

Vor dem Spiel gegen Schalke 04 hat Fortuna Düsseldorf einen Ex-Profi der Fortuna zum Sportdirektor ernannt.

Zwei Tage vor dem Zweitliga-Spiel gegen den FC Schalke 04 hat Fortuna Düsseldorf drei Personalien veröffentlicht.

Zunächst wurde die Vorstandsebene beim Traditionsverein neu besetzt, jetzt wurde der Umbruch noch großflächiger vollzogen. Denn Klaus Allofs, Vorstand Sport bei den Düsseldorfer, präsentierte Christian Weber als neuen Sportdirektor.

Der spielte viele Jahre für die Rheinländer, erst in der ersten, dann nach einer kurzen Fortuna-Pause in der U23. Mit Blick auf die neue Aufgabe betont Weber: "Ich freue mich auf die Aufgaben, die nun vor mir liegen, und bedanke mich für das Vertrauen von Klaus Allofs, hier bei der Fortuna eine neue Rolle einnehmen zu können. Mein kurzfristiger Fokus liegt darauf, den Trainer und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, damit wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Perspektivisch wird es unsere Aufgabe als Team sein, dafür zu sorgen, Fortuna wieder in die Erfolgsspur zu führen.”

Allofs glaubt, mit Weber hier den richtigen Mann für den Klub gefunden zu haben: "Nach den Veränderungen auf der Vorstandsebene war es sinnvoll, auch die Verantwortungsbereiche in meinem Ressort Sport neu zu definieren und zu ordnen. Christian Weber wird dabei in seiner neuen Rolle als Sportdirektor einen sehr kurzen Draht zu mir haben und als Bindeglied zu Trainerteam und Mannschaft fungieren. Zudem ist er mitverantwortlich für die Kaderplanung. Wir sind froh, dass wir mit Christian eine sehr gute interne Lösung finden konnten. Die Besetzung beweist, dass Fortuna auch außerhalb des Platzes über einiges Potenzial verfügt. Mit dem Team Christian Weber, Sascha Rösler, Torge Hollmann, dazu unser Scouting mit Goran Vucic und Philipp Klein, sehe ich uns für die vielschichtigen Aufgaben und Herausforderungen sehr gut aufgestellt.”

Auch neu in Düsseldorf: Sascha Rösler wird „Leiter Lizenzfußball“ und Torge Hollmann „Leiter Sportadministration“.