Düsseldorf: Darum wird dieser Mann neuer Fortuna-Trainer

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seinen neuen Trainer offiziell vorgestellt und auch erklärt, warum die Wahl auf diesen Fußballlehrer fiel.

Daniel Thioune ist neuer Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf. Der 47-jährige Fußballlehrer wird am Mittwoch das erste Training leiten und erhält einen Vertrag bis zum Juni 2023. Christian Preußer, der im Sommer das Team übernommen hatte, wurde durch den Vorstand von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt.

Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation der Fortuna: "Leider haben die Fortschritte in den letzten Wochen nicht dazu geführt, dass wir daraus auch Punkte einfahren konnten. Die Tabellensituation und die Tatsache, dass wir zudem in den letzten vier Zweitligapartien ohne einen Punkt- und Torerfolg blieben, haben uns gezwungen zu handeln. Nach intensiven Gesprächen sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass ein neuer Impuls die beste Lösung ist, um wieder positive Ergebnisse zu erzielen. Mit Daniel Thioune haben wir einen Trainer verpflichtet, der sehr viel Energie und Leidenschaft mitbringt. Er hat in seinen Stationen gezeigt, dass er für intensiven Fußball steht und auch schwierige Situationen meistern kann. Unser Dank gilt Christian Preußer, der immer mit vollem Einsatz, ganzem Herzen und großem Fachwissen mit der Mannschaft gearbeitet hat. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft und das Glück, das ihm bei der Fortuna gefehlt hat."

"Mich reizt diese herausfordernde Aufgabe bei einem Traditionsverein wie der Fortuna sehr und ich werde mit großer Energie an die Arbeit gehen. Die Mannschaft besitzt genügend Potenzial, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Dieses Potenzial auf den Rasen zu bringen ist jetzt die Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass uns das gemeinsam mit meinem Trainerteam und dem gesamten Staff gelingt", ergänzt Thioune.