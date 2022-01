Rabbi Matondo glänzt im Belgien-Duell der Ex-Schalker

Am Mittwochabend besiegte Cercle Brügge den RSC Anderlecht in der belgischen Jupiler Pro League mit 2:0. Zwei Ex-Profis des FC Schalke 04 waren mit dabei.

Das Duell mit seinem ehemaligen Schalke-Teamkollegen Benito Raman hat Rabbi Matondo in Belgien für sich entschieden. Mit Cercle Brügge - dorthin ist Matondo bis zum Saisonende verliehen - gewann der 21-jährige Angreifer 2:0 (0:0) gegen Ramans Anderlecht am 24. Spieltag der Jupiler Pro League. Die beiden Ex-Knappen standen in der Startelf.

Matondo hatte gar maßgeblichen Anteil am Cercle-Sieg: Er erzielte das 1:0 in der 69. Minute. Und das auf durchaus eindrucksvolle Weise: Vor dem linken Strafraum-Eck zog Matondo ein Stück nach innen und traf mit einem fulminanten Rechtsschuss aus der Distanz ins rechte Eck. Kurz vor Schluss legte Franck Kanoute das 2:0 nach (88.). Für den Youngster aus Wales war es der erste Treffer in diesem Jahr und der bereits sechste in der laufenden Saison.

Ex-Schalker Raman früh ausgewechselt

Raman hingegen erlebte einen bitteren Mittwochabend. Bereits nach einer knappen halben Stunde wurde der 27-Jährige ausgewechselt. Wohl aus taktischen Gründen, da Anderlechts Innenverteidiger Wesley Hoedt kurz zuvor die Rote Karte gesehen hatte.

Insgesamt spielt Raman, der Schalke nach dem Abstieg in Richtung Anderlecht verlassen hatte, eine solide Saison. Als Sturmpartner von Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee steht er bei sieben Saisontoren und fünf Vorlagen.