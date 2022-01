Fix: Timo Becker verlässt Schalke leihweise

Timo Becker verlässt den FC Schalke 04 und spielt zunächst leihweise für Hansa Rostock. Das gaben die Zweitligisten am Donnestag bekannt.

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Timo Becker wechselt von Schalke 04 zu Hansa Rostock. Der Innenverteidiger wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Weitere Details zum Deal machten beide Klubs nicht. Der 24-Jährige war zuletzt außen vor auf Schalke.

"Es ist extrem wichtig für Timo, Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau sammeln zu können", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder in einem Statement. Gemeinsam sei man zu der Überzeugung gelangt, dass Becker eine Luftveränderung für seine persönliche Entwicklung gut täte, so Schröder weiter.





Der gebürtige Hertener war über Schalkes Reservemannschaft in den Bundesliga-Kader gelangt und hatte im Sommer 2020 einen Profivertrag unterzeichnet. Im Abstiegsjahr hatte Becker noch regelmäßig Einsatzzeiten gesammelt, während er in der laufenden Saison ohne Startelf-Nominierung blieb. Fünf Einwechslungen über insgesamt nur 111 Minuten stehen für ihn in der 2. Bundesliga zu Buche. Zuletzt stand er im September gegen seinen neuen Klub Hansa Rostock auf dem Feld.

Seit Anfang November berücksichtigte Trainer Dimitrios Grammozis Becker überhaupt nicht mehr für den Kader. Der Blondschopf spielte stattdessen siebenmal für die U23 in der Regionalliga West (ein Tor).

Nach RWE und Schalke der nächste Traditionsklub für Becker

"Ich hatte das Glück bislang immer bei großen Traditionsvereinen spielen zu können und freue mich daher, dass der Wechsel zu Hansa geklappt hat", sagte Becker zu seinem Wechsel. Der frühere Spieler von Rot-Weiss Essen weiter: "Persönlich hoffe ich natürlich, hier wieder auf mehr Einsatzzeiten zu kommen und das Team und den Verein bestmöglich verstärken und unterstützen zu können."

Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen bezeichnete Becker als "robusten, zweikampfstarken und variabel einsetzbaren Abwehrspieler".

Zunächst trifft Hansa am Samstag auf den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr). Dann könnte Becker womöglich sein Debüt geben - und auch seinem Stammklub Schalke mit einem Punktgewinn gegen einen Aufstiegskonkurrenten von S04 weiterhelfen.