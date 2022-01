Schalke: Becker-Wechsel rückt näher, Interessent bekannt

Timo Becker wird Schalke wohl verlassen. Was sich angedeutet hatte, wird nun konkreter, es laufen bereits Gespräche mit einem Interessenten.

Schon am Freitag hatte sich angedeutet, dass Timo Becker den Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 bald verlassen wird. Auf der Pressekonferenz hatte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis angekündigt, dass der 24 Jahre alte Defensivspieler mit einem anderen Klub über einen Wechsel sprechen wird. Nun ist der Verein bekannt, es handelt sich nach Bild-Informationen um Ligakonkurrent Hansa Rostock, derzeit 15. der Zweiten Liga.

Hansa steht unter Zugzwang: Die jüngste 0:1-Niederlage gegen Hannover hat erneut gezeigt, dass die Abwehr zu wackelig ist. Schalkes Becker wäre also eine Option für Rostock. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2023. Doch Beckers letztes Spiel in Schalkes Profimannschaft ist schon etwas länger her. Es war ein Zwei-Minuten-Einsatz beim Auswärtssieg der Schalker am 25. September – im Rostocker Ostseestadion. Spielminuten sammelte der 24-Jährige vermehr bei Schalkes U23 in der Regionalliga West.

Auf Schalke „aktuell ein bisschen hinten dran“

Schalke-Remis gegen Kiel: Diese vier Dinge fielen aufZuletzt trainierte Becker zwar wieder mit den Schalke-Profis statt mit der U23, doch „Timo weiß genau, wie seine Situation ist“, sagte Grammozis am Freitag. „Er ist aktuell ein bisschen hinten dran.“ Der Trainer hofft, dass dem gebürtigen Hertener ein Tapetenwechsel guttun wird. „Man hat in der Vergangenheit schon häufig Beispiele gesehen, wo es im Heimatverein weniger geklappt hat, dann aber ein Schalter umgelegt wurde. Man kommt ein bisschen aus seiner Wohlfühloase heraus.“

Zumal die Konkurrenz auf Schalke nicht kleiner wird. Mit dem norwegischen Nationalspieler Marius Lode wurde nun ein weiterer vielversprechender Spieler für die Innenverteidigung verpflichtet. Dass er Potenzial hat, hat Becker aber in der Vergangenheit bewiesen. Zwischen 2019 und 2021 lief er für Schalke 30 Mal in der Bundesliga auf, als Außen- und als Innenverteidiger.