Schalke: Geht beim neuen Rechtsverteidiger jetzt alles schnell?

Schalke 04 scheint zum ersten Mal in der Winterpause auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Am Sonntag startet der FC Schalke mit dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (13:30 Uhr) in die Restrunde der 2. Bundesliga. Es ist der Startschuss für eine Rückserie, an dessen Ende Schalke wieder in der Bundesliga spielen möchte.

Mit dabei sein wird wohl auch ein neuer Rechtsverteidiger. Andreas Vindheim soll vom tschechischen Erstligisten AC Sparta Prag ausgeliehen werden, das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Anschließend sollen die Königsblauen eine Kaufoption auf den 26-Jährigen besitzen, der in Prag eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag steht.

Vindheim (Marktwert eine Millionen Euro) kam in der tschechischen Fortuna Liga in dieser Saison auf sechs Einsätze, für die norwegische Nationalmannschaft lief er bisher einmal auf. Am 18. November 2020 in der UEFA Nations League gegen Österreich durfte er vier Minuten ran.

Er könnte in den kommenden Wochen den verletzten Mehmet Can Aydin ersetzen. Das 19-jährige Eigengewächs zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und wird einige Wochen ausfallen. Durch den Ausfall stand Schalke mit Reinhold Ranftl (29) nur noch ein rechter Verteidiger zur Verfügung.

Laut norwegischen Medien befindet sich der Spieler bereits in Gelsenkirchen und absolviert den Medizincheck bei den Königsblauen. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus.