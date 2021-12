Schalke-Trainer: "Wir sind auf Schalke, da hat man keine Zeit"

Nach dem 1:1-Remis beim Hamburger SV zeigte sich Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis zufrieden und hat ein gutes Gefühl, was die Rückrunde angeht.

Nach 14 Tagen in der Corona-Quarantäne konnte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis endlich wieder bei einem Zweitliga-Spiel seiner Schützlinge dabei sein. Grammozis gab an der Seitenlinie Vollgas und lieferte sich auch mit HSV-Trainer Tim Walter einige Wortgefechte.

Nach dem 1:1-Unentschieden beim Hamburger SV stand der S04-Coach TV-Sender "Sport1" Rede und Antwort.

Dimitrios Grammozis über...

... das 1:1_Remis in Hamburg: "Das war ein hoch verdienter Punkt für uns und ein schmeichelhaftes Ergebnis für den HSV. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir sehr viele Chancen kreiert, den HSV tief stehen lassen. Ich glaube, dass der HSV in dieser Saison noch nie so defensiv spielen musste. Das hätten am Ende auch gut und gerne drei Punkte für uns sein können."





... die vergebenen Torchancen: "Dass ist das Einzige, was mich ärgert. Es ist ärgerlich, dass sich die Mannschaft für den Aufwand und das gute Spiel nicht belohnt hat. Man hat gesehen, dass der HSV auch irgendwann platt war und wir hätten da treffen müssen, wenn ich nur an Darko Churlinovs Möglichkeit denke. Schade. Aber man hat gesehen, dass unsere Mannschaft topfit ist."

... die Wortgefechte mit HSV-Coach Tim Walter: "Das gehört bei so einem hitzigen Spiel dazu. Ich glaube, dass wir keinen Kaffee trinken gehen. Aber nach dem Spiel ist es vorbei und vergessen."

... sein Fazit der Hinrunde: "Ich denke, wenn man sieht unter welchen Bedingungen wir im Sommer angefangen haben, mit einen großen Umbruch, mit vielen Leihgeschäften, dann ist das gut gelaufen. Ein Umbruch dauert, es geht nicht von heute auf morgen. Wir sind aber auf Schalke, da hat man keine Zeit. Das alles ist uns bisher wirklich gut gelungen. Wir müssen das alles beibehalten. Auch wie wir jetzt gegen Nürnberg und Hamburg gespielt haben, dann werden wir auch eine gute Rückrunde spielen."