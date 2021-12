Bei RB-Vorstellung: Domenico Tedesco mit S04-Liebeserklärung

Domenico Tedesco ist jetzt zwar Trainer von RB Leipzig. Aber den FC Schalke 04 trägt er noch tief in seinem Herzen. Das sagte er auf seiner ersten Pressekonferenz als RB-Trainer.

Bei seiner ersten Pressekonferenz als Trainer von RB Leipzig war es Domenico Tedesco ein Ansinnen, auch noch einmal über seine Zeit beim FC Schalke 04 zu sprechen. Die Worte des 36-Jährigen glichen einer Liebeserklärung an seinen ehemaligen Verein.

„Mal etwas Grundsätzliches“, hob Domenico Tedesco in einem auf „Sky Sport“ zu sehenden Videoausschnitt an. „Die Schalke-Zeit wird ja medial immer so oder so gesehen. Den Eindruck, den Sie jetzt kriegen sollten von mir: Die Schalke-Zeit war überragend, war überragend wegen ganz, ganz vieler Aspekte.“

Vom 1.7. 2017 bis zum 14.03. 2019 trainierte Tedesco die Königsblauen und wurde in seiner ersten Saison mit dem Team Deutscher Vizemeister. Bis heute unvergessen bleibt das 4:4 bei Borussia Dortmund nach einem 0:4-Rückstand zur Halbzeit. „Der zweite Abschnitt auf Schalke war nicht einfach und trotzdem habe ich da viel mitgenommen.“

Dann erinnerte er noch einmal an seine letzte Reise mit den Königsblauen zum Champions-League-Achtelfinalrückspiel bei Manchester City. Nach dem 0:7 am 12.3.2021 wurde Tedesco vom damaligen Manager Christian Heidel freigestellt. Es sei damals viel zusammengekommen, aber er selbst habe auch Fehler gemacht, über die er nachgedacht habe und aus denen er seine Schlüsse gezogen habe.

Trotzdem bin ich sehr, sehr stolz auf diese Zeit, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil Schalke halt noch hier drin ist Domenico Tedesco

Dennoch will er auf die Zeit beim S04 nichts kommen lassen. Er selbst empfinde immer noch etwas für den Verein. „Aber definitiv wird an dem zweiten Jahr, wenn man mit den Leuten und Verantwortlichen spricht, sehr viel herumgehackt. Da wird sehr viel gefragt und dem muss ich mich stellen. Trotzdem bin ich sehr, sehr stolz auf diese Zeit, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil Schalke halt noch hier drin ist“, machte Tedesco klar und klopfte auf sein Herz.

Von Oktober 2019 bis Ende Mai 2021 trainierte Tedesco Spartak Moskau, er verlängerte seinen Vertrag dort aber nicht, weil er zu seiner Familie nach Deutschland zurück wollte. Nun trainiert er also RB Leipzig.