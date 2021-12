Schalke-Schock: Neun Ausfälle, neben Terodde auch Bülter nicht dabei

Am Samstag muss der FC Schalke 04 im Topspiel der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli ran. Verantwortlich an der Seitenline: S04-Co-Trainer Sven Piepenbrock.

So eine kuriose Situation gab es vermutlich noch nicht. Der FC Schalke spielt am Samstag (20:30 Uhr) beim FC St. Pauli und beide Trainer können dem Spiel nicht beiwohnen.

Am Freitag wurde bestätigt, dass S04-Coach Dimitrios Grammozis an Corona erkrankt ist und die Partie ebenso verpasst wie St. Paulis Trainer Timo Schultz (auch Corona). Daher wird Schalke an diesem Wochenende von Co-Trainer Sven Piepenbrock betreut.

Der betonte vor dem Spiel auf der Pressekonferenz: "Erstmal vorneweg. Dimitrios geht es den Umständen entsprechend. Die Jungs waren in der Woche fokussiert mit dem Sieg gegen Sandhausen im Rücken. Es wurde sehr gut trainiert. Da muss ich die Mannschaft loben."

Es folgt ein großes Aber: Denn Schalke hat große personelle Probleme vor dem Hit am Millerntor. Denn Piepenbrock muss neben Topstürmer Simon Terodde auch Marius Bülter ersetzen, der krank ist. Mit Blick auf sein Personal erklärte der Co-Trainer: "Dominick Drexler ist zurück auf dem Platz, er hat gut trainieren können. Wenn wir ihn brauchen, ist er da. Ausfallen werden neben Michael Langer und Salif Sané auch Florian Flick, der sich eine Risswunde unterhalb des Knies zugezogen hat, Yaroslav Mikhailov, Darko Churlinov, Simon Terodde, Marc Rzatkowski und Marius Bülter."

Bülter und Rzatkowski wurden negativ auf das Corona-Virus getestet, fallen aber mit einem Infekt (Rzatkowski) und nicht so guten Blutwerten (Bülter) aus. Neben den acht Spielern wird auch Ralf Fährmann (muskuläre Probleme) ausfallen. Piepenbrocks Kampfansage: "Das ist eine lange Liste, aber wir krempeln die Ärmel hoch, denn wir sind ein Arbeiterverein, wir wollen trotzdem was mitnehmen vom FC St. Pauli."

Als Ersatz für die ganzen Stürmer, die ausfallen, wird Schalke zwei Spieler mit nach Hamburg nehmen, wie der Co-Trainer verriet: "Wir haben eine super Zusammenarbeit mit der Knappenschmiede, dementsprechend werden diesmal Rufat Dadashov und Keke Topp mitfahren." Dadashov spielt in der U23, Topp in der U19 der Königsblauen.