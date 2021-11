2. Bundesliga: Das sind die Trainerkandidaten in Hannover

Hannover 96 ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den freigestellten Trainer Jan Zimmermann. Bis Mittwoch gibt sich der Klub Zeit. Drei Kandidaten sind im Rennen.

Als ein möglicher Aufstiegskandidat gehandelt, steht Hannover 96 aktuell auf Platz 16 der 2. Bundesliga. Die 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Karlsruher SC war der Tiefpunkt einer miserablen Saison. Den Niedersachsen droht das schlechteste Saisonabschneiden seit dem Zweitliga-Abstieg 1996. Am Montag hat sich der Klub von Trainer Jan Zimmermann, der erst im Sommer vom Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse zu 96 gewechselt war und einen Vertrag bis Juni 2023 unterschrieben hatte, getrennt und befindet sich nun auf der Suche nach einem Nachfolger.

Die Favoriten: Thioune, Rösler oder Kühbauer

Wie „Sportbuzzer“ berichtet, haben sich Klubboss Martin Kind und Manager Marcus Mann nun auf drei mögliche Nachfolger für den 42-Jährigen geeinigt. Ein heißer Kandidat soll dabei Daniel Thioune sein. Der Ex-Coach des Hamburger SV hat zwar noch bis Ende der Saison einen Vertrag beim ehemaligen Bundesliga-Dino, könnte allerdings schon am Sonntag bei den Hannoveranern auf der Bank sitzen. Der HSV soll demnach bereit sein, den Vertrag schnellstmöglich aufzulösen, auch wenn am kommenden Wochenende das direkte Aufeinandertreffen ansteht.

Keinen Vertrag mehr hat der zweite Fußballlehrer im Rennen: Uwe Rösler. Sein Name tauchte in den vergangenen Wochen schon häufiger als potenzieller Zimmermann-Nachfolger auf und war zuletzt immer wieder als TV-Experte im Einsatz. Rösler war zuletzt bei Fortuna Düsseldorf im Amt. Sein Vertrag in der Landeshauptstadt von NRW wurde dort nach anderthalb Jahren jedoch nicht mehr verlängert. Der international-erfahrene Coach (unter anderem Lillestrøm, Molde, Brentford, Leeds, Malmö) war zuletzt auch schon bei Dynamo Dresden im Gespräch.

Frist bis Mittwoch

Auch der ehemalige Rapid-Wien-Coach Dietmar Kühbauer soll auf der Liste stehen. Wie Sportbuzzer weiter berichtet, gibt sich der Klub bis Mittwoch Zeit um einen Nachfolger zu präsentieren, ansonsten sollen beim HSV-Spiel am Sonntag Reserve-Coach Christoph Dabrowski und der zweitliga-erfahrene U19-Coach Stephan Schmidt als Interimslösung bereitstehen.