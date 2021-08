Matthew Hoppe kehrt als frischgekürter Gold-Cup-Gewinner zurück zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Doch bleibt er auch die Saison über bei den Knappen?

Nach einer turbulenten ersten Saison bei den Profis vom FC Schalke 04 hat Matthew Hoppe im Sommer noch ein Highlight erlebt. Gregg Berhalter, Nationaltrainer der USA, hat für den Gold Cup eine junge Mannschaft nominiert, um zu erörtern, wer in Zukunft eine Bereicherung sein könnte. Hoppe feierte beim Turnier sein Debüt im US-Trikot und begeisterte die Verantwortlichen sowie die Fans. Der 20-jährige Mittelstürmer spielte sich in die erste Elf und stand im Finale über 120 Minuten beim 1:0-Sieg gegen Mexiko auf dem Platz.

Schalke: Acht Millionen Euro für Hoppe?

Die Presse verfolgte seine Auftritte genauestens und schon länger halten sich Gerüchte, dass es insbesondere aus der Premier League Interesse am Stürmer der Königsblauen gibt. Nach "Bild"-Informationen sollen auch italienische und russische Vereine am US-Amerikaner dran sein. Es soll sogar erste konkrete Anfragen gegeben haben. Schalke soll einem Verkauf offen gegenüberstehen. Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder sollen sich eine Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro vorstellen.

In der vergangenen Saison war Hoppe mit sechs Saisontoren der erfolgreichste Stürmer der Knappen in der Bundesliga. Mit Simon Terodde und Marius Bülter hat er nun direkt zwei Spieler, die in der Hierarchie über ihm stehen. Dementsprechend kann sich auch der 20-Jährige einen Wechsel vorstellen, wie die "Bild" weiter berichtet. Schröder soll sich bereits nach Nachfolge-Kandidaten umgucken.

Der Stürmer wechselte 2019 aus der us-amerikanischen Barca Academy in den Jugendbereich der Königsblauen. Von der U19 ging es für ihn zur Zweitvertretung in die Regionalliga West, bevor er im Laufe der vergangenen Saison zu den Profis hochgezogen wurde. Nun könnte der nächste Schritt für ihn in seiner Karriere bevorstehen – und für Schalke ein willkommener Geldregen.