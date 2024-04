Abstieg droht: Was kann den VfL Bochum jetzt noch retten?

Der VfL Bochum ist auf den Relegationsplatz der Bundesliga abgerutscht. Was macht Mut? Darüber diskutieren wir im VfL-Talk.

Zweites Spiel unter Trainer Heiko Butscher – wieder kein Sieg. Nach dem 0:1 beim VfL Wolfsburg ist der VfL Bochum auf den Relegationsrang 16 abgestürzt. Ist der Trainereffekt verpufft?

Gibt es noch Hoffnung auf den Klassenerhalt, was ist zu tun, wer soll spielen? Darüber diskutiert Moderatorin Annalena Fedtke mit Radio-Reporter Günther Pohl und WAZ-Reporter Ralf Ritter in unserer neuen Folge des „Stadtwerke-Bochum-VfL-Talks anne Castroper“.

Für Pohl gilt es, zusammenzustehen, Fans, Team, Trainer, Klub. „Es darf jetzt keine Schuldzuweisungen geben, der VfL ist noch nicht abgestiegen“, sagte er. Gegen Hoffenheim könne die Wende gelingen. Ritter ist weniger optimistisch.

Auch unter Butscher habe sich personell und taktisch nichts geändert, „der Trainer-Effekt ist verpufft“, so Ritter. Pohl sieht das anders, beim Heimspiel gegen Heidenheim habe Bochum eine gute Leistung gezeigt.

Einig waren sich die Experten, dass die Sieglos-Serie aus den Köpfen verbannt werden muss, dass die sportliche Führung um Patrick Fabian und Marc Lettau sowie Trainer Butscher auch als Psychologen, als Mutmacher gefordert sind. Fabian und Lettau stehen selbst zunehmend in der Kritik, die Bewertung ihrer Arbeit aber, so Pohl, müsse im Endspurt der Saison hinten anstehen. Auch das Hinzuziehen eines Sportpsychologen war Thema beim VfL, wurde aber verworfen. Ritter kann dies nachvollziehen. Ein Sportpsychologe benötige eine Vertrauensbasis, die er nur längerfristig aufbauen kann.

Wer soll das Ruder herumreißen? Es gibt Ausfälle wie den von Patrick Osterhage (gesperrt), das kann auch eine Chance sein. Pohl und Ritter erklären ihre Ideen für die Startelf, rechnen mit mehreren Wechseln und erklären, warum die Knie der Profis nicht zittern werden. Auch die Chancen in einer möglichen Relegation sind Themen des Talks.

In der kommenden Woche (29. April) ist Hans-Peter Villis, der Vorstandsvorsitzende des VfL, zu Gast in unserem Talk.