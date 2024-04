Borussia Dortmund: Erste Diagnose bei verletztem Haller - Sancho bei BVB zurück

Der BVB hofft auf den ersten Halbfinal-Einzug in der Champions League seit elf Jahren. Ein Offensivspieler steht Trainer Terzic wieder zur Verfügung. Ein anderer wird mehrere Wochen fehlen.

Borussia Dortmund muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid und in den kommenden Wochen auf Stürmer Sébastien Haller verzichten. „Er hat sich leider wieder am Sprunggelenk verletzt. Da ist leider das Narbengewebe etwas beschädigt“, sagte Trainer Edin Terzic am Montag. „Wir gehen davon aus, dass er in den nächsten zwei bis drei Wochen definitiv nicht zur Verfügung stehen wird.“ Eine weitere Diagnose am Wochenende soll detailliertere Aufschlüsse über die Ausfallzeit geben.

Der zuletzt erkrankte Offensivmann Jadon Sancho steht Terzic für die Partie gegen den Tabellen-Vierten aus Spanien am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) dagegen wieder zur Verfügung. Terzic hofft auf den ersten Einzug des BVB in das Halbfinale der europäischen Königsklasse seit 2013.

Nach dem 1:2 am vergangenen Mittwoch in der spanischen Hauptstadt muss der Bundesliga-Fünfte gewinnen. Terzic betonte, dass die Dortmunder es in der eigenen Hand hätten, in die nächste Runde einzuziehen. Der Sieger trifft im Halbfinale auf den Gewinner des Duells zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain.

„Wir müssen geduldig, ruhig und vor allem fokussiert bleiben“, sagte Mittelfeldspieler Julian Brandt. Der 27-Jährige hofft auch auf die Fans im ausverkauften Dortmunder Stadion: „Sie sind eine Riesenchance für uns, morgen über unsere Leistung zu gehen.“