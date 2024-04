Erfolg für den VfL Bochum und Takuma Asano vor dem internationalen Sportgerichtshof: Der VfL muss keine kostspieligen Sanktionen mehr befürchten.

Seit bald drei Jahren spielt Takuma Asano für den VfL Bochum in der Bundesliga. Im Sommer 2021 lotste ihn der damalige Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz zum Aufsteiger. Asano kam ablösefrei. Erst jetzt hat der VfL Gewissheit, dass es auch dabei bleibt.

Denn Asano hatte sich in Unfrieden getrennt von seinem letzten Klub vor dem VfL, dem FK Partizan Belgrad. Wegen ausstehender Gehaltszahlungen im April 2021 löste Asano damals seinen Kontrakt beim serbischen Klub auf, gemäß der Regularien des Weltverbandes Fifa wegen ausstehender Gehaltszahlungen. Sein Vertrag bei Partizan Belgrad war eigentlich noch bis 2022 gültig.

Im Mai 2021, noch vor der Unterschrift beim VfL Bochum Ende Juni 2021, reichte Asano dann beim „Fifa Dispute Resolution Chamber (DRC)“ Klage auf Rückzahlung seines Gehalts ein, erklärte der VfL Bochum am Freitag in einer Pressemitteilung.

Der Verein aus Serbien wiederum erhob „Widerklage gegen den Spieler und den VfL.“ Partizan Belgrad beanstandete einen unbegründeten Vertragsbruch - und hätte im Erfolgsfall wohl mindestens auf eine finanzielle Entschädigung pochen können, die dann einer nachträglichen Ablösesumme entsprochen hätte.

Erfolg für Asano und den VfL Bochum vor dem CAS

Doch die „Widerklage“ vor dem DRC wurde abgewiesen, „woraufhin FK Partizan Belgrad vor dem CAS Berufung einlegte“, erklärte der VfL Bochum den langjährigen Prozessverlauf. Der internationale Sporgerichtshof (CAS) wiederum hat nun, bald drei Jahre nach Asanos Wechsel, „die Berufung mit Schiedsspruch vom 22.03.2024 abgewiesen und die Entscheidung des FIFA-DRC bestätigt“, so der VfL in seiner Mitteilung.

Asanos Vertrag beim VfL Bochum läuft aus - Wechsel wahrscheinlich

Asano hatte in seiner letzten Saison für Belgrad in 33 Spielen 18 Tore erzielt. In Bochum war der japanische Nationalspieler meist gesetzt. In dieser Saison hatte er seine bisher stärkste VfL-Phase in der Hinrunde, erzielte sechs Tore, weckte Begehrlichkeiten.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus beim VfL, eine vom VfL angebotene Verlängerung hat er bisher nicht angenommen. Die Zeichen stehen derzeit auf Abschied vom VfL. Ohne Knatsch, regelkonform. Und erneut ablösefrei.