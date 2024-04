Für Dortmunder ist es das schönste Stadion der Welt: Ab Freitag ist ein BVB-Sondertrikot zum 50. des Westfalenstadions erhältlich.

Trikotsammler von Borussia Dortmund aufgepasst: Ab Freitag ist das Sondertrikot, das der BVB anlässlich des 50. Geburtstags des Westfalenstadions herausbringt, für Fans erhältlich. Um 10 Uhr beginnt der Verkauf im Onlineshop, zudem wird das Trikot auch in einzelnen Fanshops erhältlich sein. Der BVB rechnet mit einem immensen Andrang auf das Shirt, das 99,99 Euro kosten wird.

Und so sieht das BVB-Sondertrikot aus: Mittig gibt es einen breiten schwarzen Balken, nach außen bis zu den Ärmeln hin ist es gelb abgesetzt. Im Design sind verschiedene Ausbaustufen des 1974 eröffneten Westfalenstadions, das inzwischen Signal-Iduna-Park heißt, zu sehen.

Auf dem Stoff befinden sich im Retro-Design das BVB-Logo und das Emblem des Ausstatters Puma. Im Nacken des Trikots sind die Jahreszahlen „1974 – 2024“ zu sehen.

Es ist davon auszugehen, dass es den einen oder anderen Fan geben wird, der schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Topspiel des BVB gegen den VfB Stuttgart in diesem Trikot ins Stadion kommen wird, das der Verein zurecht nicht ganz bescheiden als „schönstes Stadion der Welt“ bezeichnet. Die gesamte Austragung des Heimspiels wird im Zeichen des 50. Geburtstages des Westfalenstadions stehen, in dem abertausende Fans unvergessliche Momente ihres Lieblingsvereins erlebt haben.

Maximal zwei Exemplare des BVB-Sondertrikots pro Bestellung

Weil es so viele Dortmunder Fans schon glücklich gemacht hat, rechnet der BVB mit einem Riesenandrang auf das Sondertrikot. Damit der Online-Verkauf nach Angaben des Klubs so fair wie möglich über die Bühne gehen kann, wird den Kaufinteressenten ab 10 Uhr ein Warteschlangenplatz durch einen Zufallsgenerator zugewiesen.

Um möglichst vielen BVB-Anhängern den Kauf des Westfalenstadion-Sondertrikots zu ermöglichen, können pro Bestellung nur bis zu zwei Exemplare erwerben. Wer möchte, kann sich natürlich die aktuellen Spielerflocks aussuchen; eine individuelle Beflockung wird nicht möglich sein.