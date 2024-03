VfL Bochum: Gegen Darmstadt - Polter ausgepfiffen, Holtmann wird gefeiert

Mit Sebastian Polter und Gerrit Holtmann kehrten zwei ehemalige Bochumer Spieler mit Darmstadt 98 zurück. Wie der Empfang war.

Viel unterschiedlicher kann ein Empfang kaum ausfallen: Während Leihspieler Gerrit Holtmann am Sonntagabend von den Fans des VfL Bochum gefeiert wurde, beleidigten dieselben Anhänger Sebastian Polter mit Sprechchören. Beide Spieler kehrten mit Darmstadt 98 im Bundesliga-Spiel am 27. Spieltag zurück an die Castroper Straße.

Wenig überraschend wurde Polter dabei von den Bochumer Anhängern mit Schmähgesängen empfangen. Der Stürmer verabschiedete sich 2022 auf unschöne Art und Weise vom VfL Bochum und wechselte ausgerechnet zum Rivalen FC Schalke 04. In einem direkt Aufeinandertreffen traf er dann sogar gegen den VfL. Entsprechend wenig begeisternd war der Empfang am Sonntagabend für den 32-Jährigen.

Anders sah es bei Gerrit Holtmann aus, der schon bei der Platzbegehung von den anwesenden Fans mit vereinzelten Sprechchören gefeiert wurde. Zudem ging sein erster Blick, nachdem er aus der Kabine kam, direkt in Richtung Ostkurve. Er winkte den Fans und bedankte sich für den warmen Empfang. Sogar mit einigen treuen Fans, die mit Holtmann-Trikots an der Seitenlinie standen, unterhielt er sich einige Minuten.

Holtmann ist aktuell vom VfL Bochum an den Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 ausgeliehen. Der Flügelspieler wird im Sommer wohl zunächst an die Castroper Straße zurückkehren. „Ich gehe davon aus, dass ich mich zeitnah mit den Verantwortlichen über die Zukunft austauschen werde. Ich habe einen gültigen Vertrag in Bochum und werde nach jetzigem Stand im Sommer auch erst einmal dorthin zurückgehen“, sagte er vor dem Spiel im Interview mit unserer Redaktion.

Am Sonntag standen beide Rückkehrer aber sportlich zunächst nicht im Fokus. Sowohl Polter als auch Holtmann saßen zunächst auf der Bank. Trainer Torsten Lieberknecht schickte eine Elf ohne die beiden Ex-Bochumer von Beginn an aufs Feld.