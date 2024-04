Die Knieverletzung ist zu schwerwiegend: Ex-BVB-Profi Chris Löwe hat seine Karriere beendet. Wie es jetzt weitergeht, ist aber schon klar.

Geboren in Plauen, ausgebildet beim Chemnitzer FC und nun auch das Karriereende beim Chemnitzer FC: Chris Löwe hängt die Fußballschuhe im Alter von 34 Jahren an den Nagel.

"Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Doch mein Körper lässt eine Rückkehr zu alter Stärke einfach nicht mehr zu", sagte Chris Löwe auf der Internetseite des Chemnitzer FC zu seinem Karriereende.

Und weiter: "Ich hatte eine unheimlich aufregende Zeit in Chemnitz und werde diesen Verein immer in meinem Herzen tragen. Für all die tollen Menschen und Erlebnisse bin ich unendlich dankbar."

Im Mai 2023 hatte er sich beim Regionalliga-Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena eine schwere Knieverletzung zugezogen und seitdem vergeblich um seine Rückkehr auf den Rasen gekämpft. Nun also das Karriere-Aus. Wie es jetzt weitergeht, ist indes auch schon geklärt.

Chris Löwe wird Sportdirektor beim Chemnitzer FC

Denn Löwe bleibt dem Verein erhalten. Wie der CFC am Sonntag, 31. März, mitteilte, wird der einstige Linksverteidiger zum 1. August als Sportdirektor bei den Himmelblauen anheuern. "Mit dieser Entscheidung gehen wir unseren eingeschlagenen Weg nahtlos weiter. Chris steht wie kein zweiter für Identifikation mit dem Chemnitzer FC und kann auf jahrelange Erfahrung im Profifußball zurückblicken. Ich freue mich sehr, dass seine Expertise dem Verein erhalten bleibt", sagte Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des Chemnitzer FC.

Löwe freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich will die kommenden Monate nutzen, um den Verein bei der Kaderplanung zu unterstützen, bevor ich ab August voll in meine Rolle als Sportdirektor einsteige. Ich bin überzeugt davon, dass wir den CFC gemeinsam wieder dorthin führen können, wo er hingehört."

Abseits des Chemnitzer FC (116 Spiele) hat Chris Löwe vor allem in 108 Einsätzen für den 1. FC Kaiserslautern seine Spuren hinterlassen. Die größten Erfolge seiner Karriere feierte er jedoch mit Borussia Dortmund. In der Saison 2011/12 war er Teil des Double-Sieger-Kaders. In der Bundesliga stand er sieben-, im DFB-Pokal zweimal auf dem Feld. Dazu stehen 148 Zweitligaspiele in seiner Vita.