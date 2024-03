VfL Bochum: Geheimtest - VfL besiegt den Dritten der Eredivisie

Selbstvertrauen für den VfL Bochum. Ohne die erste Garde gewann der VfL ein Testspiel gegen Twente Enschede.

Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat die Länderspielpause genutzt und ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert.

Beim FC Twente Enschede, Tabellendritter der Eredivisie, siegte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch mit 2:0. Dabei musste der Coach auf Takuma Asano (für Japan im Einsatz), Erhan Mašović (für Serbien im Einsatz) und auf Agon Elezi (für Nordmazedonien im Einsatz) verzichten.

Zudem verzichtete Letsch auch auf einige Akteure der ersten Elf, sodass die Akteure, die zuletzt weniger Spielzeit bekamen, ran durften. Zudem waren auch einige U19-Talente aus der Junioren-Bundesliga West dabei.

Vor der Pause brachte Maximilian Wittek den VfL nach Vorarbeit von Cristian Gamboa in Führung. In der letzten Minuten erhöhte Felix Passlack auf 2:0 - gleichzeitig der Endstand.

Letsch bilanzierte nach der Begegnung: „Es war ein guter Test. Es war auch wichtig, heute mal zu Null zu spielen. Ich bin mit dem Test absolut zufrieden. Hinten raus hat man gemerkt, dass der ein oder andere wirklich auf dem Zahnfleisch ging. Maxi Wittek ist ohne Ende marschiert, das Gleiche gilt für Moritz Römling. Felix Passlack hat sich zusätzlich noch mit dem Tor belohnt. Deshalb bin ich zufrieden. Den morgigen Tag können wir nutzen, um die Belastung anzupassen.“

Für den VfL geht es nach der Länderspielpause mit einer ganz wichtigen Phase weiter. Denn nach vier Niederlagen in Serie ist man wieder im Abstiegskampf vertreten und nun wartet zunächst das Heimspiel gegen den Letzten aus Darmstadt. Danach geht es zum Vorletzten, dem 1. FC Köln.

VfL-Sportdirektor Marc Lettau erklärte schon nach der Niederlage in Mainz: "Ich denke, wir sind ganz froh, jetzt ein paar Tage in der Länderspielpause durchatmen zu können. Dann können wir hoffentlich mit einem Erfolg am Ostersonntag gegen Darmstadt in den Endspurt gehen."

So spielte der VfL: Luthe (46. Rölleke) - Gamboa, Loosli, Römling, Soares - Passlack, Förster (71. Losilla), Daschner (71. Lenz), Wittek - Paciencia (71. Koerdt), Hofmann (71. Mahmoud)

Tore: 0:1 Wittek (10.), 0:2 Passlack (90.)