In der Liga durfte Mats Hummels im Jahr 2024 noch nicht von Beginn an ran, in der Champions League steht der 35-Jährige dagegen vor seinem achten Startelf-Einsatz der Saison.

Nach dem 1:1 im Hinspiel in Eindhoven bietet sich Borussia Dortmund am Mittwochabend (21 Uhr) die große Chance, vor heimischem Publikum den Einzug in das Viertelfinale der Champions League klarzumachen und den eigenen Fans in einer durchwachsenen Saison ein echtes Highlight zu bescheren.

In der Innenverteidigung muss BVB-Chefcoach Edin Terzic dabei auf den gelbgesperrten Nico Schlotterbeck verzichten. Das öffnet den Platz an der Seite von Niklas Süle für Mats Hummels. Terzic gab dem Routinier zwar keine Einsatzgarantie, erklärte aber: "Mats hat eine große Chance morgen von Beginn an auf dem Platz zu stehen, weil er ein toller Spieler ist, der extrem wichtig für uns ist."

In der Champions League absolvierte Hummels zwar bislang alle sieben Partien von Beginn an, in der Liga war er zuletzt allerdings häufig außen vor. In sieben möglichen Spielen im Jahr 2024 - zwei verpasste der 35-Jährige mit einem Infekt - blieb er dreimal über 90 Minuten auf der Bank, viermal wurde er eingewechselt.

"Natürlich war es keine leichte Zeit für ihn in den letzten Wochen, in denen er akzeptieren musste, dass der Trainer solche Entscheidungen trifft. Trotzdem haben wir uns immer ausgetauscht und besonders letzte Woche ein langes, ausführliches Gespräch geführt", erklärte Terzic.

Terzic hofft auf "unglaublichsten Support, den man sich vorstellen kann"

Aller Voraussicht nach mit Hummels soll am Mittwochabend dann der Heimvorteil ausgespielt werden. "Das Wichtigste ist, dass wir wissen, wir können uns auf die Unterstützung verlassen, auch wenn es bislang eine schwierige Saison war", betonte der Trainer. "Wir wissen, wenn wir alle zusammenhalten, positiv sind und die Fans laut sind, dann ist es deutlich leichter für uns und deutlich schwieriger für den Gegner, ein gutes Spiel zu zeigen."

Doch auch Terzic weiß, dass in erster Linie seine Mannschaft gefordert ist. "Wir fühlen uns in der Verantwortung, etwas zurückzugeben", erklärte er mit Blick auf die Fans. "Wir müssen uns gut vorbereiten, mutig auftreten und bereit sein, jedem zu zeigen, dass wir die nächste Runde erreichen wollen. Dann bekommen wir den unglaublichsten Support, den man sich vorstellen kann."

Neben Schlotterbeck, der sicher fehlt, ist auch Julian Ryerson fraglich. Der 26-jährige Rechtsverteidiger verpasste das Abschlusstraining am Dienstag aufgrund einer Hautentzündung.