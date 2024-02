Nichts zu holen bei Borussia Mönchengladbach: Letztlich verdient verliert der VfL Bochum mit 2:5 (0:2). Philipp Hofmanns Tor bleibt Makulatur.

Eigentlich ging es gut los für den VfL Bochum, der zunächst die frühe Führung bejubelte: Bernardo hat den Ball infolge einer Ecke Stögers aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt. Er hatte ihn zuvor aber mit dem rechten Oberarm mitgenommen. Nach Hinweis des VAR wertete Schiedsrichter Sven Jablonski den Kontakt als Handspiel und nahm den Treffer zurück.

Statt den Bochumern waren es dann die Gladbacher, die Mitte der ersten Halbzeit eine Standardsituation zu ihren Gunsten nutzten. Robin Hack zirkelte die Kugel von der linken Eckfahne mit viel Effet per rechtem Innenrist an die Fünferkante. Der Ball senkte sich und wurde dann durch den Bochumer Gamboa unfreiwillig über die Linie befördert - 1:0 (28.).

Nur sieben Minuten später legte die Borussia dann auch schon nach: wieder per Standard. Ivan Ordets foulte Manu Koné leicht, aber aus Sicht von Schiedsrichter Sven Jablonski elfmeterwürdig. Julian Weigl schnappte sich die Kugel, verlud Riemann und schoss oben links zum 2:0 ein (35.).

Die Bochumer waren in der Folge im Glück, dass das vermeintliche 3:0 durch Florian Neuhaus aufgrund eines vorangegangenen Fouls nicht zählte. Der Videoschiedsrichter hatte sich nach einem Foul von Jordan gegen Ordets zurecht eingeschaltete. So ging es mit einem verdienten 2:0 in die Pause.

Rocco Reitz trifft, Hofmann-Antwort reicht nicht mehr

Auch in Durchgang zwei blieb Gladbach in Front, auch wenn Bochum mehr machte. Moritz-Broni Kwarteng scheiterte etwa aus drei Metern und spitzem Winkel an Moritz Nicolas (55.).

Mönchengladbach: Nicolas - Lainer (88. Herrmann), Friedrich, Wöber, Scally - Weigl, Kone, Neuhaus (67. Reitz) - Ngoumou (82. Kramer), Siebatcheu (88. Jantschke), Hack (67. Honorat). - Trainer: Seoane Nicolas - Lainer (88. Herrmann), Friedrich, Wöber, Scally - Weigl, Kone, Neuhaus (67. Reitz) - Ngoumou (82. Kramer), Siebatcheu (88. Jantschke), Hack (67. Honorat). - Trainer: Seoane Bochum: Riemann - Gamboa (58. Förster), Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Masovic (69. Hofmann), Bero, Stöger, Asano, Kwarteng (58. Daschner) - Broschinski (69. Paciencia). - Trainer: Letsch Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen) Tore: 1:0 Ngoumou (28.), 2:0 Weigl (35., Foulelfmeter), 3:0 Reitz (72.), 3:1 Hofmann (75.), 4:1 Jordan (78.), 4:2 Schlotterbeck (88.), 5:2 Honorat (90.+6) Gelbe Karten: Neuhaus (3), Lainer - Masovic (5), Stöger (2), Riemann (5), Schlotterbeck (2) Zuschauer: 53.196

Gerade, als Thomas Letsch am Ende alles nach vorne werfen wollte, schlug Mönchengladbach erneut zu. Gegen den dezimierten Bochumer Abwehrverbund traf Rocco Reitz per Kopf zum 3:0 und entschied so das Spiel (72.).

Das 1:3 durch Philipp Hofmann (75.), bei dem er nach mehreren Abprallern frei vor Nicolas stand und einschoss, kam zu spät. Auch, weil Jordan Siebatcheu nur drei Minuten später per Kopf zum 4:1 traf (78.).

Keven Schlotterbeck schlug per Kopf zwar nochmal zurück (87.), doch das letzte Wort hatte der eingewechselte Franck Honorat: Nach einer Ecke kam der Franzose an den Ball und überwand den an diesem Tag unglücklichen Manuel Riemann im kurzen Eck (90.).

Borussia Mönchengladbach macht so einen Satz weg von den letzten drei Plätzen und geht mit Rückenwind in das Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Samstag (2. März, 15.30 Uhr). Der VfL Bochum muss zeitgleich gegen RB Leipzig ran - und steht in der Tabelle nun hinter der Borussia.