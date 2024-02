Sebastian Polter war beim FC Schalke 04 nicht mehr glücklich und verließ im Januar 2024 Gelsenkirchen Richtung SV Darmstadt 98.

Nach einer enttäuschenden Halbserie - elf Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen und nur 418 Einsatzminuten - verließ Sebastian Polter den FC Schalke 04 vor wenigen Tagen Richtung SV Darmstadt 98.

Zunächst einmal wurde der Stürmer vom Zweit- an den Erstligisten ausgeliehen. Die Darmstädter könnten am Ende der Saison eine Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro ziehen und Polter länger an den Verein binden.

Ob das passieren wird, liegt nun an den Leistungen des Angreifers. Der 32-Jährige ist nach einigen Rückschlägen wieder topfit und voller Tatendrang.

"Seit drei Wochen bin ich wieder im Mannschaftstraining, brauche aber natürlich diese gewisse Spielfitness. Die hatte in der Hinrunde nicht so, wie ich sie mir selber vorgestellt habe. Jetzt ist jede Spielminute Gold Wert für mich. Ich will der Mannschaft so schnell wie möglich helfen. Das Jahr 2023 war für mich eher ein negatives, aber ich bin jemand, der das sehr realistisch einschätzen kann. Es gibt im Fußball nicht nur Ups, sondern auch Downs. Ich versuche aus den negativeren Phase, auch positive Dinge zu ziehen, die mich als Person stärker machen. Jetzt greife ich wieder voll an und möchte für die Mannschaft und dem Verein alles geben, was ich habe", erklärt Polter.

Der 117-malige (21 Tore, acht Vorlagen) Bundesligaspieler ist davon überzeugt, dass er der Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht helfen kann.

Sebastian Polter in Zahlen Union Berlin: 104 Spiele, 46 Tore, 16 Vorlagen VfL Wolfsburg: 12 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage VfL Wolfsburg II: 68 Spiele, 19 Tore, 6 Vorlagen Queens Park Rangers: 56 Spiele, 11 Tore, 8 Vorlagen VfL Bochum: 36 Spiele, 11 Tore, 3 Vorlagen FC Schalke 04: 34 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen Fortuna Sittard: 34 Spiele, 10 Tore, 6 Vorlagen 1. FC Nürnberg: 27 Spiele, 5 Tore, keine Vorlage 1. FC Nürnberg II. 2 Spiele, ein Tor, keine Vorlage FSV Mainz 05: 15 Spiele, kein Tor, keine Vorlage SV Darmstadt 98: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage

Polter: "Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und will diese an die Mannschaft weitergeben. Dabei sehe ich mich natürlich mit in einer Führungsrolle, bin mittlerweile 32 Jahre alt und habe viele Profispiele – auch im Ausland – auf dem Buckel. Ich möchte jedem aus der Mannschaft helfen, aber auch ich brauche Hilfe von meinen Mannschaftskollegen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie der Heilsbringer bin. Ich möchte meine Mitspieler vielmehr stärker machen mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen. Zudem will ich natürlich auch mit meiner Präsenz auf dem Platz verbal voran gehen. Ich bin sehr kommunikativ und gehe auf die Leute zu."

Vielleicht gelingt ihm ja schon am Samstag (10. Februar, 15.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach das erste Tor für die Lilien - inklusive eines Sieges.

Polter: "Ich versuche, jeden einzelnen und mich selbst zu pushen, damit wir am Wochenende in Gladbach auch erfolgreich sind und Punkte mitnehmen. Ich will Spiele gewinnen. Ich fahre nicht zu Auswärtsspielen, um eine schöne Kaffeefahrt zu haben. Daher werde ich auch am Freitag in den Bus nach Mönchengladbach steigen, weil ich dieses Spiel am Samstag gewinnen möchte. Wir wollen am Ende sagen können, dass wir alles dafür getan haben, diese drei Punkte mitgenommen zu haben.