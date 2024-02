Das Spiel zwischen dem BVB und dem SC Freiburg wird vom Streamingdienst DAZN übertragen. In der Anfangsphase gibt es Probleme mit Bild und Ton.

Wer es als BVB-Fan am Freitagabend nicht ins Stadion geschafft hat und das Heimspiel gegen den SC Freiburg vor dem Fernseher verfolgt (hier geht es zum RS-Ticker), musste zu Beginn der Partie starke Nerven haben. Denn der Streamingdienst DAZN, der die Bundesligapartie überträgt, hatte in den ersten Minuten mit großen technischen Problemen zu kämpfen. Immer wieder fielen Bild und Ton aus.

Das war auch beim ersten Tor des BVB der Fall. Viele Fans verpassten einen traumhaften Treffer von Dortmunds Angreifer Donyell Malen, der den Ball zur frühen BVB-Führung in den Winkel schlenzte. Leider war dieser Treffer nur in der Zeitlupe zu sehen. Großer Unmut machte sich daraufhin in den sozialen Netzwerken breit. Bei X (ehemals Twitter) schrieb ein User: „Dazn, schön, dass niemand in Deutschland das 1:0 des BVB sehen konnte.“ Ein anderer motzte: „Danke für nichts, DAZN!“ Nach rund 35 Minuten folgte eine Entschuldigung während der Übertragung für die Ausfälle. Auch in der Halbzeit wurde um Verständnis geworben. Es habe technische Probleme gegeben.

Zahlreiche Störungen bei BVB gegen SC Freiburg

Das Online-Meldeportal „allestörungen.de“ meldete kurz nach dem Anstoß des BVB-Spiels knapp 2000 Störungen bei DAZN. Nach rund 20 Minuten verbesserte sich die Qualität der Übertragung. Ein schwacher Trost für die Fans von Borussia Dortmund., die vor ihren TV-Geräten mitfieberten

In den letzten Monaten hatte sich viele Nutzer über die deutlich gestiegenen Preise beim Streaminganbieter beschwert. DAZN hatt seine Angebots- und Preisstruktur umgebaut. Für das Komplettangebot zahlen die Neukunden im ersten Jahr wie die Altkunden monatlich 29,99 Euro. Wird das Jahres-Abo vom Kunden verlängert, bleibt es bei dem Preis. Nur bei der Umstellung auf ein monatlich kündbares Abo würden der Preis auf 44,99 Euro pro Monat fällig. Zuvor zahlte man für dieses Paket 39,99 Euro.