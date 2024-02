Der FC Bayern hat einen neuen Trainer für seine U19 präsentiert. Dieser hinterließ auch schon Spuren bei Borussia Dortmund.

Bei Borussia Dortmund gehörte René Maric zum Trainerteam von Marco Rose, jetzt übernimmt der 31-Jährige erstmals eine Aufgabe als Chefcoach - und zwar beim FC Bayern. Wie der deutsche Rekordmeister am Montagabend mitteilte, steht Maric künftig bei der U19 der Münchener an der Seitenlinie. Dort übernimmt er vom freigestellten Michael Hartmann.

Maric wird beim FCB erstmals als hauptverantwortlicher Trainer arbeiten. Der Sprung ins Profigeschäft gelang dem Österreicher unter Marco Rose. Mit dem heutigen Coach von RB Leipzig arbeitete Maric bei RB Salzburg zusammen, wechselte gemeinsam mit ihm zu Borussia Mönchengladbach und im Sommer 2021 weiter nach Dortmund. Beim BVB gehörten unter anderem Gegneranalysen oder die Nachbereitung der Spiele zu seinen Aufgabengebieten.

Doch als sich die Borussen und Rose nach nur einer Saison wieder trennten, ging auch Marics Zeit in Dortmund zu Ende. Der Pro-Lizenzinhaber wechselte nach England, wo er ein halbes Jahr bei Leeds United als Assistent von Jesse Marsch fungierte. Danach wurde Maric gerüchteweise mit Engagements als Cheftrainer in Verbindung gebracht, unter anderem bei Rapid Wien.

Er entschied sich allerdings dazu, im Hintergrund zu bleiben. Maric heuerte im November als Entwicklungscoach beim FC Bayern an. Einige Wochen später dann doch der Wechsel in die erste Reihe - wenn auch „nur“ bei der U19 des FC Bayern. Maric kenne die Mannschaft „durch seine gute und intensive Arbeit am Campus bereits sehr gut“, sagte Campus-Leiter Halil Altintop.

Seine Premiere wird Maric bereits am Mittwoch feiern. In den Playoffs der Youth League treffen die Bayern auf den FC Basel. „Ich bin heute von dieser Entwicklung überrascht worden“, sagte Maric am Montagabend, „freue mich aber unheimlich auf die Arbeit mit der Mannschaft und diese spannende Aufgabe. Ich werde alles dafür tun, gemeinsam mit meinem Trainer-Team die Jungs zu unterstützen und die Ziele des Vereins zu verwirklichen.“