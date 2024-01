Der VfL Bochum muss weiter auf Takuma Asano verzeichten. Die japanische Nationalmannschaft hat beim Asiencup die nächste Hürde genommen.

Gut für Takuma Asano und die japanische Nationalmannschaft, schlecht für den VfL Bochum: Japan hat am Mittwochmittag Bahrain im Achtelfinale des Asiencups in Katar geschlagen und steht damit unter den besten Acht. Damit muss der VfL Bochum ein paar weitere Tage auf seinen japanischen Offensivstar verzichten. Das Viertelfinale wird erst am kommenden Samstag (12.30 Uhr) gespielt.

Dabei hatte Bochum-Trainer Letsch am Mittwoch nach dem öffentlichen Training, bei dem erstmals auch Neuzugang Agon Elezi auf dem Platz stand, noch die leise Hoffnung, er könne im Heimspiel gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Sky) mit Asano planen.

Daraus wird nun aber nichts, er muss sich nochmals Ersatz suchen.

VfL Bochums Asano spielt im Achtelfinale ab der 80. Minute

Japan schlug am Mittwochmittag deutscher Zeit Bahrain klar mit 3:1. Der Freiburger Ritsu Doan brachte Japan nach guter einer halben Stunde in Führung. Takefusa Kubo und Ayase Ueda erzielten die weiteren Tore für Japan. Asano kam erst in der 80. Minute für den Torschützen zum 3:1 aus japanischer Sicht ins Spiel - stand dennoch über zwanzig Minuten auf dem Platz. Die Nachspielzeit betrug elf Minuten.

In der Gruppenphase stand Asano nur in einem Spiel auf dem Platz - bei der 1:2-Niederlage gegen Irak. Da spielte er auch von Beginn an. Bei den beiden Siegen gegen Vietnam und Indonesien sammelte er keine Einsatzminuten. Nun im Achtelfinale reichte er wieder nur für einen Kurzeinsatz.

VfL Bochums Asano: Asiencup-Finale wäre am 10. Februar

Im Viertelfinale trifft Japan am Samstag nun entweder auf Syrien und den Iran. Die beiden tragen ihr Achtelfinale am Mittwochabend deutscher Zeit aus. Sollte Japan sich dann auch dort durchsetzen, würde das Halbfinale Mitte kommender Woche ausgetragen werden.

Im schlechtesten Fall für den VfL Bochum fehlt Asano dann auch noch am Wochenende darauf im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am 10. Februar. An diesem Tag wird auch das Finale des Asiencups ausgetragen.