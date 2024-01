VfL Bochum: Letsch über das Personal und ein "Zuckerl" für ein Talent

Der VfL Bochum hat seine Hausaufgaben gemacht, dementsprechend positiv ist Trainer Thomas Letsch vor der Bundesliga-Rückserie gestimmt.

Der VfL Bochum hat den FC Groningen und Vitesse Arnheim geschlagen. Vor dem Bundesliga-Auftakt am kommenden Wochenende gegen Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr) hat VfL-Coach Thomas Letsch ein Fazit gezogen.

Letsch über...

... das Spiel gegen Arnheim: "Das war ein eher untypisches Spiel für uns, weil wir mehr Ballbesitz als sonst hatten, da Arnheim sehr tief stand. Am Anfang haben wir es sehr ordentlich gemacht, dann gab es zu einfache Ballverluste. Dadurch haben wir den Gegner zu einer großen Chance gebracht. Es war ähnlich wie am Samstag. Man hat gesehen, dass wenn die Spieler in ihren Rhythmus kommen, wurde es immer besser. Wichtig war es, dass wir die beiden Testpartien gewonnen haben, gegen Arnheim zu Null. Das gibt uns ein gutes Gefühl."

... Spielpraxis: "Was auch wichtig war. Wir sind mit nahezu allen Akteuren über 90 Minuten gegangen. Ich wollte am Ende aber auch Maxi Wittek noch spielen lassen gegen seinen Ex-Verein und Lennart Koerdt an seinem 19. Geburtstag ein Zuckerl geben."

... sein Fazit nach dem Wochenende: "Es gibt immer Kritikpunkte, man kann auch immer nach dem Haar in der Suppe suchen. Aber im Endeffekt haben wir es ordentlich gemacht, auch wenn wir mehr Treffer hätten erzielen können. Am Ende bin ich zufrieden, denn wir wissen alle, wie unsere Testspiele bisher verlaufen sind."

... die Vorbereitung auf Bremen: Am Montag wird regeneriert, dann beginnt die normale Woche. Die Eindrücke, die wir vom Kader haben, haben sich durch die beiden Testspiele bestärkt. Ich gehe davon aus, dass bis zum Wochenende auch Niclas Thiede und Gonçalo Paciência zurückkommen werden. Ich hoffe zudem, dass Ivan Ordets in der kommenden Woche ins Training einsteigen wird."

... die Torlos-Serie von Philipp Hofmann, der beim 2:0 auch hätte treffen können, wenn Keven Schlotterbeck nicht gewesen wäre: "Philipp hätte ihn auch eingenickt, jeder hätte ihm das gegönnt. Man hat aber gesehen, dass Philipp körperlich in einem sehr guten Zustand ist. Er hat viel gearbeitet. Und lasst uns alle den Druck von seinen Schultern nehmen. Wir wissen, was wir an ihm haben." cb / gp