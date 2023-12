Krimi des Jahres: Saisonfinale der Bundesliga

Gut, diesmal würde der FC Bayern nicht Meister werden, oder?

Borussia Dortmund hat vor dem letzten Bundesliga-Spieltag zwei Punkten Vorsprung auf die Münchner, gegen Mainz 05 reicht auch ein Unentschieden, wenn der Dauermeister nicht beim 1. FC Köln gewinnt.

In Dortmund ist alles vorbereitet für die Meisterfeier, aber: Der BVB gerät 0:2 in Rückstand, und weil die Bayern früh führen, kulminiert die Saison in dramatischen neun Minuten.

Bis zur 81. Minute führt der FC Bayern 1:0 in Köln und ist zu diesem Zeitpunkt Meister, weil Dortmund 1:2 zurückliegt. Dann gleicht Köln aus - und der BVB ist wieder Erster.

Eine Minute vor dem Saisonende schießt dann Jamal Musiala die Bayern dann doch zum elften Titel in Serie. Dortmund erzielt kurz darauf noch den Ausgleich, wird aber trotzdem nur Zweiter - wegen der schlechteren Tordifferenz.

Doch auch Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic schauen etwas dumm aus der Wäsche: Sie werden nach Spielschluss gefeuert.